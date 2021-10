Apple recunoaște că o mai dă și de gard: soluția pentru a-ți exprima frustrarea față aplicațiile gigantului

Încă de la primele versiuni de AppStore, Apple a introdus un mecanism de feedback/review-uri pentru aplicațiile pe care le descarci. Așa îți dai seama dacă o aplicație este bună sau nu, dacă dezvoltatorul ei ascultă răspunde la părerile utilizatorilor.

De la regula de mai sus a existat însă întotdeauna o excepție. Aplicațiile create de Apple nu permiteau manifestări de feedback. Nici când gigantul din Cupertino a introdus un mecanism să ștergi aplicațiile preinstalate precum Notițe sau Calendar, atunci când le redescărcai din magazinul virtual, nu le puteai da o notă, până acum.

În sfârșit, Apple trebuie să-ți asculte părerea

Conform celor de la 9to5Mac, fără prea multe surle și trâmbițe, cei de la Apple au activat secțiunea rating și review pentru aplicațiile proprii. Astfel, dacă ți-ai dorit dintotdeauna să desființezi ineficiența Apple Maps de a te duce la destinație, o poți face. Chiar și dacă vrei să-ți manifești disprețul pentru clientul nativ de Mail de pe iOS, ai, în sfârșit, această opțiune.

În mod previzibil, până când se vor obișnui utilizatorii cu această libertate proaspăt câștigată, numărul review-urilor nu va fi foarte mare, dar situația ar trebui să se remedieze în câteva săptămâni. Cu cât se va propaga mai mult această informație, utilizatorii de iPhone sau iPad vor da de pământ în număr cât mai mare de soluțiile software pe care le găsești preinstalate pe iDevice-uri.

Ai însă în vedere că review-urile sunt localizate, în funcție de țara aferentă contului tău. Astfel, în România, Apple Podcasts are 5 stele din două review-uri. În SUA are deja 2 stele. În țara noastră, mai eficienți au fost utilizatorii Apple Maps sau Hărți. Aceasta are o singură stea, tot din două review-uri.

În final, mecanismul este departe de a fi revoluționar și nu va schimba semnificativ cum îți folosești iPhone-ul. Pe de altă parte, cu această ocazie, Apple va primi un volum semnificativ de feedback față de greșelile pe care le face, greșeli care, în altă situație, nu ar fi ajuns în lumina reflectoarelor.