Acuzații grave la adresa Apple: cum ți-a ”băgat pe gât” propriile aplicații

Apple se află în plin proces cu cei de la Epic Games. Este un context defavorabil companiei americane, pentru că ies la iveală și lucruri pe care ar fi vrut să le țină ascunse.

Apple e o companie cunoscută pentru sistemul său extrem de ermetic și pentru faptul că a creat un ecosistem de tip carapace pentru utilizatorii săi. Practicile sale de business, însă, nu-s întotdeauna dintre cele mai corecte. Deși gigantul din Cupertino nega că și-a împins în mod artificial în față propriile aplicații, se pare că nu e chiar așa.

Procesul cu Epic Games arată că și-a promovat intens propriile aplicații în detrimentul celor care s-ar fi putut dovedi mai relevante pentru nevoile utilizatorului.

Acuzații grave la adresa Apple

Nu e pentru prima dată când Apple e acuzată de așa ceva, dar compania a negat tot timpul că ar încerca să-și țină departe utilizatorii de rivalii săi. În 2019, The Wall Street Journal și The New York Times au studiat această problemă și au ajuns la concluzia că aplicațiile Apple au un avantaj incorect.

Informația reiese chiar din schimbul de email-uri cu Epic. Compania din industria jocurilor întreba Apple cum se face că aplicația Files apare prima la căutările după Dropbox din App Store. Naskar răspunde: “vom elimina impulsul manual, iar rezultatele vor fi mai relevante”.

Apple recunoaște că așa este, dar susține că e vorba de o greșeală și că nimic nu a fost intenționat. Răspunsul nu e foarte convingător însă, pentru că Files a fost promovată manual în App Store 11 luni, timp suficient pentru ca gigantul din Cupertino să repare problema, dacă era doar o greșeală.

Procesul dintre Apple și Epic a scos la iveală tactica Apple doar în cazul aplicației Files, însă așa cum reieșea și din studiile realizate de cele două mari publicații americane, Apple a făcut același lucru pentru multe dintre propriile aplicații. Felul în care americanii și-au favorizat aplicațiile, în defavoarea concurenței, arată un abuz de poziție dominantă. E o companie care e și arbitru și jucător în același timp.

Pentru eventuale sancțiuni, însă, e nevoie de intervenția autorităților. Deocamdată, nu s-a întâmplat mai nimic.