Apar primele probleme la compensarea facturilor: furnizorii trag semnalul de alarmă

După cum știm, luna aceasta a intrat în vigoare măsura compensării facturilor la energie electrică și gaze naturale. Datorită acesteia, statul va suporta o parte din costul final al facturii, în cazul în care consumatorii se încadrează în anumite standarde prestabilite. Doar că această măsură stârnește deja îngrijorarea în rândul unor furnizori de energie electrică.

Engie şi E.ON trag un semnal de alarmă guvernanților, în contextul adoptării măsurii privind compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Acești doi giganți energetici se tem de faptul că nu își vor primi la timp banii cuveniți de la stat.

În cazul în care statul nu ar fi prompt în privința plăților către ei, acest lucru ar putea să le afecteze capacitatea de a importa gaze în vârfurile de consum din timpul sezonului rece, atrag atenția reprezentanții furnizorilor.

Declarațiile acestora au fost făcute în cadrul comisiei parlamentare de anchetă privind preţul energiei.

„Nu poţi trăi dacă preţul este sub costul de achiziţie. Este preţul de pe bursă, iar noi am făcut tot ce am putut pentru a atenua efectul asupra clienţilor”, a spus Nicolas Richard, vicepreşedinte executiv şi şef al diviziei de vânzări din cadrul Engie România.