ANAF se mândrește cu veniturile colectate în 2021 de la contribuabili: câți bani s-au strâns

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) tocmai a transmis ca veniturile suplimentare colectate la bugetul statului, în primele zece luni ale anului, au crescut cu 18% faţă de anul 2020.

Conform declarațiilor Mirelei Călugăreanu, preşedinta instituției, autoritățile se declară mulțumite de gradul de colectare atins până în prezent.

„Veniturile colectate sunt bune în acest an. Ponderea în PIB a veniturilor brute colectate în primele zece luni a crescut cu 1,3 puncte procentuale peste cea din 2020, şi cu 0,8 puncte procentuale peste cea din 2019. În primele luni ale anului 2021 ANAF a colectat venituri mai mari cu 18% faţă de 2020 şi cu 14% mai mari faţă de 2019. Suma absolută colectată suplimentar faţă de 2020 este de 40 de miliarde de lei, iar faţă de 2019 este 31,5 miliarde lei, în condiţiile în care rambursările au fost accelerate şi suma rambursată suplimentar este mai mare”, a spus președinta ANAF.

Instituția spune că a luat măsuri bune, inclusiv pentru mediul de afaceri

Mai mult decât atât, după cum declară oficialul instituției, ANAF a continuat implementarea unor măsuri bune şi eficiente pentru mediul de afaceri.

„Mă refer în primul rând la rambursarea taxei pe valoare adăugată cu control ulterior, dar în egală măsură şi la eşalonarea simplificată, procedură aplicată contribuabililor care au avut şi încă mai au dificultăţi în contextul pandemic.

O realizare importantă este legată de faptul că, în cursul anului 2021, aceste două măsuri au fost permanentizate şi introduse ca regulă generală în Codul de procedură.

Astfel, ANAF a soluţionat multe rambursări de TVA, ceea ce reprezintă o creştere de 31% a numărului cererilor soluţionate, faţă de anul 2019. Pe de altă parte, suma rambursată în plus este de 5 miliarde de lei. Fac referire la anul 2019 considerând că acela e un punct de referinţă, un an neafectat de contextul pandemic în România. În ceea ce priveşte eşalonarea la plată simplificată, au fost aprobate peste 67.000 de decizii pentru suma de 12 miliarde lei.

Este important că am ajuns la un grad de depunere a declaraţiilor fiscale pentru persoanele juridice de 99%. Am reuşit să digitalizăm în acest an 51 de formulare şi declaraţii şi sunt perspective să finalizăm încă 61 astfel de documente în primul semestru al anului 2022, adică să digitalizăm toate formularele şi declaraţiile”, a subliniat şefa ANAF.