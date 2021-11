Adevărul despre munca de acasă: cum se simt, de fapt, angajații

De aproape doi ani, numeroși angajați muncesc de la distanță, pe fondul restricțiilor și recomandărilor venite de la autorități, în contextul crizei sanitare. Referitor la cum se simt aceștia, vom afla dintr-un studiu recent efectuat pe piața muncii remote.

Potrivit unui sondaj Kaspersky realizat recent, cu 4.303 de respondenți din domeniul IT, 54% dintre angajați au raportat o creștere a volumului de lucru de la începutul tranziției către munca la distanță, 18% descriind creșterea ca fiind semnificativă.

Chiar dacă muncesc mai mult, oamenii sunt mai liniștiți

În mod paradoxal, munca mai multă nu i-a epuizat pe angajați. Studiul scoate la iveală o stare bună de spirit în rândul angajaților care lucrează de la distanță. Se pare că, în cele din urmă, aceștia au reușit să-și găsească echilibrul în această situație complicată.

Chiar dacă sondajul arată că mai mult de jumătate dintre angajați au experimentat o creștere a volumului de muncă, 64% dintre cei chestionați nu se simt mai epuizați la sfârșitul unei zile de lucru de la distanță. Într-adevăr, 36% au raportat că au mai multă energie lucrând de acasă, iar 28% nu au observat o diferență între cele două formate, arată datele analizei.

Veștile bune nu se opresc aici în privința modului în care se simt angajații ce lucrează remote. Se pare că 67% au declarat că se simt mai confortabil lucrând de la distanță sau nu au observat o creștere a anxietății din cauza orelor suplimentare, în timp ce 41% dintre respondenți s-au simțit chiar mai confortabil lucrând de acasă, decât atunci când lucrau la birou.

„Astăzi, starea de bine a angajaților este în centrul atenției multor organizații. Din păcate, nu există o «soluție unică pentru toate» atunci când vine vorba de dezvoltarea unui asemenea program, deoarece succesul acestuia depinde de nevoile tuturor angajaților. Astfel de programe pot include ajutor psihologic și practici de mindfulness, programe de fitness și servicii de consultanță juridică și financiară pentru a ajuta angajații să facă față situațiilor negative din viață. Este, totuși, esențial să se creeze o cultură care să le permită angajaților să vorbească despre starea lor emoțională sau problemele lor cu managerii sau cu partenerii de afaceri de resurse umane”, comentează Marina Alekseeva, Chief Human Resources Officer la Kaspersky.

„La Kaspersky, suntem mândri că am construit o astfel de cultură. Anul trecut am introdus sondaje de tip puls pentru a evalua cum se simt angajații noștri și cum îi putem ajuta. De asemenea, am implementat diverse servicii de wellness, fitness și asistență psihologică și am creat o platformă dedicată pentru relaxare digitală: Cyber Spa, care îi ajută atât pe angajații noștri, cât și publicul extern să se relaxeze și să ia pauze în timpul zilelor lor aglomerate.”