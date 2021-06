Actualizarea majoră de la AMD: jocurile care arată mai bine ca niciodată

AMD a lansat zilele trecute actualizarea majoră FidelityFX Super Resolution sau, pe scurt, FSR. Această tehnologie își propune să redea o imagine de ieșire de înaltă rezoluțo dintr-o sursă de rezoluție mică.

Această nouă funcție este disponibilă în șapte titluri, inclusiv 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance și The Riftbreaker. AMD a anunțat că funcția va ajunge și la DOTA 2, Far Cry 6 și Resident Evil Village până la sfârșitul acestui an. Compania susține că peste 40 de dezvoltatori de jocuri s-au angajat să sprijine această caracteristică.

FSR este o tehnologie de upscaling spațială care utilizează un algoritm avansat de reconstrucție a marginilor pentru a analiza caracteristicile din imaginea sursă și a le recrea la o rezoluție țintă mai mare, urmată de o trecere pentru a îmbunătăți în continuare calitatea prin îmbunătățirea detaliilor texturii.

Acest proces se realizează pe lângă soluția de antialiasing existentă a jocului și nu este un înlocuitor pentru aceasta. FSR funcționează, de asemenea, pe un singur cadru la un moment dat și nu utilizează informații temporale din cadre anterioare sau vectori de mișcare.

Aici FSR-ul AMD diferă fundamental de DLSS-ul Nvidia sau Super Sampling Deep Learning. DLSS utilizează date temporale și vectori de mișcare, în timp ce încorporează un AI pentru a face reconstrucția finală a imaginii. Nvidia face acest lucru și pe nucleele dedicate de pe GPU, în timp ce AMD face toate procesările pe unitățile sale de calcul.

Cum funcționează actualizarea de la AMD

În ambele cazuri, scopul este de a lua o imagine de intrare cu rezoluție mai mică și apoi de a o reconstrui cu o imagine de ieșire cu rezoluție mai mare. De exemplu, ai putea juca un joc pe un monitor 4K cu rezoluția de ieșire setată la 4K. Cu toate acestea, jocul poate fi redat intern la 1080p și apoi folosind o tehnologie inteligentă de reconstrucție precum FSR sau DLSS, ieșirea va fi o imagine 4K.

La fel ca DLSS, FSR are, de asemenea, patru moduri de calitate, inclusiv Ultra Quality, Quality, Balanced și Performance. Cu fiecare dintre aceste presetări, rezoluția internă este de 1,3x, 1,5x, 1,7x și 2,0x mai mică pe fiecare axă comparativ cu rezoluția de ieșire. Aceasta înseamnă că, dacă rezoluția de ieșire este 4K sau 3840×2160, atunci Ultra Quality se redă la 2954×1662, Calitate la 2560×1440, Echilibrat la 2259×1270 și Performanță la 1920×1080.

Pe măsură ce rezoluția de ieșire scade, la fel și redarea internă. Dacă rezoluția de ieșire este 1920×1080, modul Performanță se va reda intern doar la 960×540. Cu cât vei coborî pe scara de rezoluție, cu atât calitatea imaginii va deveni mai slabă ca algoritm de reconstrucție. Un avantaj major pe care FSR îl are față de DLSS este că este o tehnologie open source.

Acest lucru permite dezvoltatorilor să-l implementeze în mod liber în cadrul jocului sau al motorului de joc. Mai important, tehnologia poate fi activată pe aproape orice hardware de la orice furnizor, inclusiv Nvidia și Intel. Acest lucru înseamnă că jocurile cu FSR vă vor permite să activezi opțiunea pe o placă grafică Nvidia sau chiar pe o soluție grafică integrată Intel.