Acest rapper spune că poate cumpăra o întreagă planetă: de ce ar fi o fraudă

Rapperul Lil Uzi Vert spune că vrea să cumpere o planetă. Mai exact, gigantica exoplanetă gazoasă WASP-127b. Aceasta ar fi, cu siguranță, prima achiziție de acest gen. Dar oare e posibil să se întâmple această premieră?

Din păcate, Uzi – care și-a inserat în frunte un diamant de 24 de milioane de dolari și a decis, împreună cu cântăreața Grimes, să-şi pună chip-urile lui Elon Musk în creiere, pentru a atinge “înțelepciunea zeilor” – șochează din nou.

Rapperul, totuși, pare că nu are cea mai bună înțelegere a legii spațiale. Experții au declarat către Business Insider că achiziționarea unei exoplanete este legal imposibilă. Și chiar dacă ar fi legală, ar putea Uzi să-și permită asta? Totuși, anunțul fără sens ridică întrebări importante despre cine deține cosmosul (nimeni) și ce ar fi nevoie pentru ca acest lucru să se schimbe.

Apparently @LILUZIVERT owns this planet – just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj

— Grimes (@Grimezsz) July 22, 2021