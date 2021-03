O echipă internațională de cercetători a săpat prin sute de ani de date despre câmpul magnetic al Pământului. Și a găsit ceva ciudat. Iată despre ce e vorba.

Echipa a găsit o „anomalie a câmpului magnetic” în Asia de Sud-Est în urmă cu aproximativ 800 de ani. Această descoperire ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine comportamentul viitor al câmpului magnetic al planetei noastre.

De fapt, există o șansă să ne îndreptăm către o cotitură a câmpului magnetic al Pământului. Deși este puțin probabil să se întâmple în timpul vieții noastre, un astfel de eveniment ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru viața de pe Pământ.

Analizând obiectele speciale din fier, cunoscute sub numele de Tonle Bak, fabricate între secolele XI și XIV în Cambodgia modernă, parte a Imperiului Khmer la acea vreme, echipa a reușit să culeagă o înregistrare perfect conservată a câmpului magnetic din zonă.

Privind datele, câmpul magnetic de pe continent și-a schimbat direcția cu aproape 0,05 grade și înclinația de la aproximativ 30 la doar cinci grade. De asemenea, intensitatea câmpului a scăzut semnificativ.

Cercetarea ar putea ajuta oamenii de știință să prezică viitoarele schimbări geomagnetice, deși încă nu au descoperit cauza exactă a ceea ce numesc „expulzarea fluxului”.

„Înțelegerea variațiilor câmpului magnetic al Pământului din trecut, în special în timpul Holocenului, este utilă pentru descifrarea comportamentelor geomagnetice moderne sau chiar pentru prezicerea variațiilor viitoare”, scrie echipa în lucrarea publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.