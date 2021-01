2020 Game e jocul care te trece prin tot anul trecut. Iată cum poți juca, la propriu, anul pandemiei

Dacă vrei să recapitulezi într-un mod mai inedit atipicul an 2020, atunci ai la dispoziție un joc similar cu Mario care te trece prin tot anul pandemiei.

De când nu ai mai jucat, să zicem, Super Mario, jocul care ți-a marcat poate copilăria? Probabil de foarte multă vreme. Ei bine, cineva s-a gândit să facă un joc inspirat din atipicul an 2020, marcat de pandemia de coronavirus.

Și a ieșit ceva chiar super haios. E un joc pe care-l termini în cam vreo 10 minute, asta dacă reușești să treci de toate obstacolele. 2020 a fost clar un an atipic și s-au făcut deja câteva documentare care au analizat viața din pandemie sau au intrat în laboratoarele medicilor pentru a vedea munca din spatele realizării unui vaccin. Dar un joc ca acesta nu se făcuse până acum.

Cum joci 2020 Game

Odată intrat în joc, vei vedea că te duce prin toate evenimentele importante ale anului trecut. Intri în 2020 și te întâmplină incendiile din Australia. Acolo ai ceva obstacole de foc și, surpriză, la un moment dat chiar salvezi un ursuleț koala. Apoi vine pandemia cu tot ce a implicat ea: cozi la magazine la hârtie igienică, apoi primul val și carantina.

Jocul te trece și prin alegerile prezidențiale din SUA, câștigate de Joe Biden, dar are și ceva referiri la TikTok.

Game 2020 a fost creat de Max Garkavyy, care spune că a reușit totul în doar șase luni de zile. Sigur că nimeni nu mai vrea, poate, să-și amintească 2020, dar dacă ți-l amintești jucându-te cum o făceai pe vremuri cu Mario, atunci nu mai e atât de neplăcut.

Ca să nu-ți stric foarte tare surpriza, mai bine intră să-l joci. E chiar distractiv.

The whole experience is complimented by some fantastic pixel-art graphics and great musical choices. Check out some more screenshots below, or better yet, give it a go yourself.

Poți juca gratuit 2020 Game AICI. Nu ai nevoie de autentificare (la final, dacă vrei, poți face o donație pentru creatorul jocului – cea mai mică sumă cu care-l poți răsplăti e de 5 dolari).