Acest film a fost realizat prin Zoom și e un horror mai puțin îngrozitor decât e realitatea din 2020

Host, micul film de groază britanic conceput și pus la cale în vreme de pandemie, atrage atenția publicului din ce în ce mai mult.

Creatorii, Rob Savage, Jed Shepherd și Gemma Hurley, au realizat un film de 57 de minute inspirat de doar două cuvinte trimise de Shepherd lui Savage pe 24 aprilie. Scria doar “Incantație Zoom”.

Un grup de șase prieteni se reunesc pe platforma de apeluri video și, cu ajutorul unui clarvăzător, aceștia fac apel la un spirit. Bineînțeles, acesta își pierde conexiunea la internet mai devreme.

Ceea ce a început ca o joacă născută de plictiseala carantinei a unor prieteni, a devenit subiect de dispută pentru studiouri, observă The Guardian. Rezultatul final, care a fost lansat pe canalul de filme de groază, Shudder, în urmă cu două săptămâni, a creat o multitudine de reacții online.

Distribuția și echipa au fost intervievate de Breakfast TV din SUA. O versiune cinematografică este pe cale să fie lansată în Marea Britanie. Producătorul Evil Dead, Sam Raimi, s-a înscris pentru a produce următorul proiect al lui Savage și Shepherd.

Savage, care a regizat multiple scurtmetraje de groază premiate, s-a filmat în timp ce era într-un apel Zoom și se îndrepta spre mansarda sa înfricoșătoare. El a reușit să-și combine filmările cu un film de groază cu zombie și a făcut ca totul să pară în timp real, iar publicul a rămas uimit.

În câteva ore după ce a fost postat pe Twitter, clipul a fost vizionat de câteva milioane de ori. Interesul industriei de film pentru un lungmetraj a fost atât de mare încât echipa s-a angajat să creeze și să livreze un film adecvat, realizat și regizat, totul în termen de 12 săptămâni.

I’ve been hearing strange noises from my attic, so I called a few friends and went to investigate… pic.twitter.com/CxmJAf44ob

— Rob Savage (@DirRobSavage) April 21, 2020