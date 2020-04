VIDEO Ghid: cum se poartă corect masca și care e cea mai bună

Raed Arafat a ajuns să recomande masca medicală. Dacă găsești, e bine. Pentru momentul în care o să găsești, sigur nu-ți strică acest ghid. Totodată, ar trebui să știi că cea medicală nu-i cea mai bună. Ba chiar e doar o soluție vag utilă. Dar, în lipsă de altceva, e mai bine decât nimic.

În februarie, Organizația Mondială a Sănătății a publicat un video despre cum se poartă corect masca medicală și, mai ales, cum trebuie s-o dai corect jos. Da, nu-i atât de simplu pe cât ai crede. Cel mai important e aspectul acesta: odată ce-ai pus-o, n-o mai atinge. Totodată, masca se poartă peste gură și nas, nu o ține sub nas.

Ghid despre cum să porți masca medicală

Spală-te pe mâini cât se poate de bine – dacă nu ai cum, folosește un dezinfectant

Acoperă gura și nasul cu masca și asigură-te că acoperi totul cum trebuie

Evită să atingi masca. Dacă trebuie s-o faci, dezinfectează-ți mâinile înainte

Înlocuiește masca cu una nouă, dacă s-a umezit. Nu refolosi masca de unică folosință

Ca să dai masca jos, o dai din spate. Nu atingi partea din față

Masca o arunci într-un coș pe care îl poți închide. Sau o arunci într-un mediu închis

Spală-te pe mâini

Dacă nu găsești mască medicală, situație destul de gravă în prezent, încearcă să faci una acasă – o improvizație. Nu e cea mai bună soluție, dar, cum ziceam mai sus, e mai bine decât nimic. Fă asta mai ales dacă trebuie să pleci de-acasă și să treci prin medii în care sunt și alți oameni. Reduci astfel cât poți de mult riscul.

Dacă ar fi însă să ai opțiunea de-a alege, există măști mai bune decât cea clasică, medicală. Cele recomandate sunt însă cunoscute drept FPP3 sau FPP2.

FPP1 e masca de tip respirator care filtrează cel mai puțin. Pentru aerosoli eficiența e la 80% și scurgerile (adică ce scapă filtrării) la 22%. Sunt recomandate atunci când se lucrează în medii cu mult praf.

FPP2 are o eficiență de 94% și 8% scurgere. Sunt folosite în construcții, agricultură, dar și în mediul medical mai ales în sezoanele cu epidemii (de orice natură).

FPP3 are eficiență de 99% (de unde și numele N99 în SUA – n.r.) și scurgere de 2%. Protejează purtătorul față de unele dintre cele mai fine particule.