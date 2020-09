VIDEO Cum va arăta Pământul peste 250 de milioane de ani

O placă tectonică este o bucată foarte mare a scoarței terestre, totalitatea acestora formând suprafața Terrei. Mișcarea acestora dă naștere cutremurelor și contribuie parțial la geneza vulcanilor.

Conform teoriei tectonicii plăcilor, învelișul exterior al Pământului este împărțit în mai multe plăci care alunecă încet peste manta. Acest lucru schimbă încet suprafața Pământului în timp, prin fuzionarea sau separarea continentelor.

În clipul de mai sus, sunt folosite proiecții de la Chris Scotese – profesor în Departamentul de Științe ale Pământului din cadrul Universității Northwestern – pentru a arăta cum va arăta Pământul în 250 de milioane de ani și cum vor influența plăcile tectonice planeta noastră.

Cum va afecta mișcarea plăcilor tectonice Pământul peste o perioadă semnificativă de timp

Profesorul Scotese s-a retras de la predare de la Universitatea din Texas, Arlington, Departamentul de Științe ale Pământului și al Mediului în 2013. Acum este asociat în cercetare la Field Museum of Natural History și profesor adjunct în cadrul Departamentului de Științe ale Mediului și Pământului, din cadrul Universității Northwestern.

El continuă să colaboreze cu mai multe grupuri de cercetare pe subiecte referitoare la istoria sistemului Pământului, dar accentul său principal cade pe carte intitulată: “Earth History, the Evolution of the Earth System”.

El este coautorul a peste o sută de publicații științifice, iar hărțile și animațiile sale au fost utilizate în numeroase manuale geologice, lucrări de cercetare științifică și sunt expuse în muzee din întreaga lume. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul PALEOMAP, site-ul Global Geology, canalul YouTube al profesorului Scotese sau pagina sa de cercetare ResearchGate.

Scotese studiază modul în care tectonica plăcilor și încălzirea globală vor schimba aspectul Pământului în viitor și el a realizat mai multe hărți animate pe baza cercetărilor sale.

Pentru mai multe animații de la Scotese despre mișcările plăcii tectonice din trecut, dar și din prezent și istoria Pământului, poți consulta pagina sa de YouTube.