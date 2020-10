VIDEO Ceva ce nu vezi în fiecare zi: meteoritul care s-a „blocat” în atmosfera Pământului

Săptămâna trecută, un mic meteorit s-a oprit pentru o vizită rapidă în atmosfera noastră, înainte de a reveni în cosmos.

Meteoriții sunt resturi de materie de mărime mică, rezultate în urma coliziunii între asteroizi sau a dezintegrării cometelor, care evoluează și se deplasează în spațiul cosmic. În general sunt compuși din fier și rocă.

Meteoriții care care trec pe deasupra planetei noastre sunt deja destul de rari, relatează Universe Today. Ei apar doar de câteva ori pe an. Acum, nu numai că un meteoroid a apărut, dar și mai neobișnuit – acesta a fost surprins pe bandă – și pe măsură ce sunt instalate mai multe camere de detectare a meteoroizilor în întreaga lume, astfel de filmulețe ar putea deveni mai frecvente.

Pentru ca un meteorit să sară din atmosfera Pământului, așa cum a făcut-o și acesta, trebuie să lovească la un unghi foarte precis, nu foarte diferit de o piatră care sare pe apă.

În caz contrar, oricare roci spațiale care ne-ar fi făcut o vizită, ar fi suferit soarta foarte probabilă de a arde și de a se dezintegra în atmosferă, ca o stea căzătoare.

(1/2) An earthgrazer above N Germany and the Netherlands was observed by 8 #globalmeteornetwork cameras on Sept 22, 03:53:35 UTC. It entered the atmosphere at 34.1 km/s, reached the lowest altitude of ~91 km and bounced back into space!@westernuScience @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/5EgRivdcsu

— Denis Vida (@meteordoc) September 22, 2020