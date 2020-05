Vestea excepțională pentru românii care au cont bancar: se întâmplă cu zeci de mii de clienți

De la începutul pandemiei de coronavirus, Guvernul a creat cadrul legal pentru românii afectați de criza coronavirus. BRD a făcut acum un bilanț.

BRD anunță că, de la jumătatea lunii martie, a suspendat plata ratelor pentru zeci de mii de clienți cu credite la această bancă. Totul a fost posibil grație OUG 37, care le permite românilor cărora le-au fost afectate veniturile să ceară păsuire.

BRD a primit zeci de mii de cereri și mare parte dintre ele au fost soluționate.

Banca susține că a suspendat plata ratelor pentru 41.000 de clienţi şi 46.000 de credite. Jumătate dintre ei s-au folosit de cadrul legal creat de Guvern, iar ceilalți au negociat individual soluțiile cu banca. Bilanțul ia în calcul perioada trecută de la jumătatea lunii și până în prezent.

Numărul creditelor e mai mare decât cel al beneficiarilor pentru că mulți clienți aveau mai multe credite în derulare și au decis să apeleze la amânarea ratelor pentru toate. Nu au fost, însă, mulți care să se arunce la perioade lungi de păsuire.

Aproximativ 62% dintre solicitările de amânare aprobate au fost pentru 3 luni, 8% – pentru 6 luni, iar 17% s-au orientat către perioada maximă, de 9 luni de amânare, arată BRD.

„Mă bucur că BRD a putut ajuta atât de mulţi clienţi în această perioadă. Am fost alături de clienții noștri afectați financiar de criza COVID, mai întâi printr-o soluție proprie, pusă rapid în aplicare, iar apoi prin alinierea la soluția propusă de Guvern. Perioada aceasta ne-a arătat că putem face lucrurile mai repede şi mai simplu – am introdus modalităţi noi de lucru, am dezvoltat aplicaţii şi procese.Sunt încrezător că vom păstra această agilitate pe termen lung.”

Radu Topliceanu, director general adjunct BRD