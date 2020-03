Unde vor românii să se angajeze: topul celor mai căutate companii

Piața muncii din România este suficient de dinamică încât și angajatorii și angajații să pună condiții. Iată care este topul celor mai căutate companii din România.

În România se vorbește de multă vreme de exodul creierelor. Adică cetățeni extrem de bine pregătiți, majoritatea tineri, care nu-s mulțumiți de salariile din țară și preferă să lucreze în străinătate. Primele pe listă sunt țările membre UE. În spațiul comunitar e permisă libera circulație a forței de muncă.

Cele mai căutate sunt, evident, țările vestice.

De ceva vreme, însă, în România și-au deschis birouri și companii mari. Și care au nevoie de angajați. Oferă condiții mai mult decât decente, salarii asemenea, motiv pentru care sunt căutate de cei care vor să se angajeze. Un studiu la care au participat 15.000 de studenți și experți de pe piața muncii îți arată care-s cele mai căutate multinaționale.

Topul celor mai căutate companii din România

Sectoru IT este unul extrem de atractiv pentru cei care ies de pe băncile școlii. E un domeniu în care, pe lângă faptul că unii angajați sunt scutiți de impozitul pe venit, salariile sunt mai mult decât decente. Este motivul pentru care Google se află pe primul loc în topul celor mai doriţi angajatori din România.

Gigantul IT este urmat de o compania din domeniul auto și de un alt gigant din domeniul IT. Astfel, pe locurile al doilea și al treilea se numără Porsche și Amazon. În prezent, datele arată că aproximativ 200.000 de români au deja o carieră în IT.

În topul celor mai căutate companii din România se mai numără Banca Transilvania, Regina Maria şi Medicover.

Studiul a fost realizat de Universum Global, companie din Employer Branding, în colaborare cu platforma online de recrutare eJobs. La cercetare au participat 15.000 de români de toate vârstele. Conform criteriilor de selecţie, atât profesioniştii, cât şi studenţii îşi doresc să aibă un job stabil, care să îi ajute să crească profesional.

Primele întrebări adresate la interviu de către candidați sunt legate de salariu. Ulterior, aceștia caută un program de lucru flexibil.