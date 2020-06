Unde îți faci concediul în acest an: cât costă vacanța în România, Bulgaria sau Grecia

Multe dintre granițele europene sunt în continuare închise. Dacă te gândeai să mergi la Paris în această vară, s-ar putea să fie imposibil. În schimb, nu te reține nimeni dacă vrei să ajungi pe litoralul românesc, în Bulgaria sau Grecia.

Chiar dacă mulți români au renunțat la concediul din acest an din considerente financiare sau de frica îmbolnăvirii, vor exista cu siguranță și foarte mulți curajoși. Pornind de la acest set de circumstanțe, IRI Travel a realizat o analiză detaliată a prețurilor de cazare care vor practicate în trei destinații importante.

La Mamaia, vei plăti în medie 30 de euro pe noapte, de persoană, la un hotel de trei stele. În funcția de perioada aleasă, la cinci stele poți ajunge și la 120 de euro pe noapte. Cele mai accesibile prețuri sunt practicate de gazdele din Costinești. Acestea din urmă îți permit să mergi la mare chiar și cu 15 euro/noapte, dacă accepți posibilitatea de a merge în concediu în luna septembrie.

Amatorii de all-inclusive au multe motive să apeleze la bulgari și în acest an. Ai în vedere că te poți bucura de niște experiențe memorabile la un hotel de 5 stele cu valori între 48 și 52 de euro pe litoralul bulgar.

În Grecia, aceeași analiză a IRI Travel confirmă cifre între 22 de euro și 100 de euro, în funcție de regimul ales, de la mic-dejun la all-inclusive și ultra all-inclusive. Pentru luna iulie, preţurile pornesc de la 22-25 de euro/ noapte în Thassos, la hotelurile de 3 stele cu self catering, iar cu mic dejun preţurile ajung la 40-45 de euro. La 4 stele, preţurile variază între 70 şi 80 de euro, dacă alegeţi cazare cu mic dejun sau demipensiune, iar la 5 stele, tarifele oscilează între 70 şi 90 de euro. În Halkidiki la un hotel de 3 stele, preţurile sunt de 35-55 euro în iulie, de 45-65 euro în august şi de 35-60 euro în septembrie. Toate prețurile menționate sunt per persoană, pe noapte.

Revenind însă pe litoralul românesc, în continuare, cel mai costisitor va fi un sejur la Mamaia. „Pentru hotelurile de 4 stele tarifele variază în Mamaia în funcţie de regimul ales de client. La mare căutare sunt în continuare hotelurile cu all inclusive sau ultra all inclusive, chiar dacă ţara noastră are puţine astfel de hoteluri în comparaţie cu Bulgaria”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

La Mamaia, în hotelurile de 5 stele, cazarea vine cu mic dejun inclus, iar preţurile variază între 70 şi 75 de euro pe noapte/persoană în luna iunie. Pentru iulie şi august, tarifele vor creşte până la 105 – 110 euro/noapte/persoană, iar în septembrie acestea vor scădea până la 55-60 de euro pe noapte/persoană. Mai multe detalii despre această analiză găsești aici.