Toți românii care au card bancar trebuie să știe. S-a aflat acum ce s-a întâmplat, de fapt, în 2020

Chiar dacă numărul de carduri bancare din România nu-i la un nivel foarte ridicat, sunt câteva detalii de știut despre ce s-a întâmplat în 2020.

Ultimele date de la BNR arătau că, în primele trei luni din 2020, numărul de carduri a crescut în România cu 0,7%. Vei zice că nu e atât de mult. Dar acest procent de creștere înseamnă că numărul total a ajuns la 18.380.934 unităţi. Practic, ai putea spune că aproape toți românii au card bancar. Realitatea e însă că unii au mai multe – de cumpărături, de firmă sau de credit de nevoi personale.

În plus, BNR susține că în România numărul de bancomate era de 10.305, cel de POS-uri de 234.221 şi de EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) de 233.372.

Recent, au venit noi detalii. Potrivit băncilor din România, numărul tranzacţiilor de plată cu carduri emise de către prestatorii de servicii de plată rezidenţi a avansat cu 9,6%, în trimestrul II din acest an, până la 222,2 milioane, comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce valoarea achitată s-a ridicat la 28,27 miliarde de lei.

Dintre cardurile din România, 15.430.130 reprezintă carduri de debit şi 2.907.432 carduri de credit.

Unde e România când vine vorba de carduri bancare?

Potrivit statisticii citate mai sus, România are mai puţin de un card bancar pe cap de locuitor. E una dintre cele mai mici valori din statele Uniunii Europene (UE), ca urmare a preferinţei pentru plăţile efectuate în numerar.

Totuși, trecerea la cashless şi contactless este o tendinţă care s-a accentuat în ultimii ani pe fondul digitalizării serviciilor bancare, însă a fost accelerată în perioada pandemiei.

Ca măsură suplimentară de asigurare a sănătăţii, băncile au recomandat populaţiei efectuarea plăţilor fără numerar, prin mijloace moderne de plată puse la dispoziţie de acestea, precum cardurile sau plăţile online.

Instituţiile de credit din România contribuie în mod activ la accelerarea introducerii soluţiilor digitale în serviciile financiar bancare şi sunt preocupate de redefinirea modelelor de afaceri prin noi servicii inovatoare.