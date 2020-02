Topul în care Dacia e mai tare decât Renault: cum stă față de Volkswagen?

Strategia Renault cu Dacia a fost tot timpul aceeași și simplă: mașini ieftine cu tehnologia francezilor. Astfel, Sandero și Duster au creat o impresie bună și au înregistrat vânzări decente. Așa cum e cazul cu acest clasament.

În Europa, în 2019, Dacia s-a descurcat excelent. Totuși, dacă Renault vrea mai mult de la această marcă, atunci trebuie să ajungă la un moment dat să se întreacă și cu Volkswagen, lider autoritar în Europa. Datele din 44 de piețe, din Portugalia până în Rusia, arată că VW Golf e cea mai apreciată mașină. De anul trecut știm că vine și Golf 8.

Pe locul doi, identic ca în 2018, e Volkswagen Polo. Ambele modele ale germanilor au înregistrat vânzări în scădere, dar și-au păstrat pozițiile cu 458.595 unități, respectiv 330.922 unități livrate.

Cum s-a descurcat Dacia

Dacia e în a doua parte a clasamentului. Sandero este pe locul opt, cu 233.460 de unități livrate (în urcare cu două locuri față de 2018), în timp ce Duster a ajuns pe locul 10 (de la 16) cu 231.906 unități livrate.

Ambele modele Dacia, Duster mai ales, au înregistrat creștere – ba chiar, în afară de Ford Focus, ambele au cea mai mare creștere de la an la an în acest clasament. Iar Duster are cea mai mare creștere din top 10: 19,7% de la an la an.

Renault e însă peste cele două modele cu Clio: 302.994 unități livrate. Totuși, e doar un model, iar dacă aduni tot ce-a făcut Dacia, producătorul autohton stă mai bine. Altfel, în clasament mai sunt Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Ford Fiesta și, deloc surprinzător, un alt Volkswagen: Tiguan.

Se prea poate ca 2020 să fie și mai bun pentru Dacia. Intră pe piață modelele cu GPL. Spre deosebire de-o mașină modificată pentru alimentare cu GPL, Dacia a ales o alimentare duală. Poți avea și benzină, și gaz, iar între ele fie schimbi când vrei, fie schimbă sistemul automat când nu mai ai unul dintre carburanți. Altfel, economia mai mare o faci în timp, dacă mergi mai mult cu gaz. Vezi toate prețurile în articolul dedicat.