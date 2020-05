Actrița din cel mai celebru film românesc joacă în noul film cu Charlize Theron pe Netflix

The Old Guard este cel mai nou film cu Charlize Theron, iar aceasta va apărea pe Netflix alături de Anamaria Marinca, actrița din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Platforma de streaming lansează acum primele imagini oficiale din filmul care urmează să fie online din 10 iulie. Este o poveste de acțiune care arată că nemurirea este mai complicată decât pare.

Acțiunea filmului are în centru un grup de mercenari conduși de o războinică numită Andy (Charlize Theron). Aceștia au abilitatea misterioasă de a nu muri niciodată luptă pentru a proteja lumea muritorilor timp de secole. Atunci când echipa este recrutată pentru a gestiona o misiune urgentă, iar abilitățile lor extraordinare sunt expuse, Andy și Nile (Kiki Layne), cel mai nou soldat din echipă, trebuie să apare grupul de amenințarea celor care își doresc să replice și să monetizeze puterea lor prin orice mijloace.

Din distribuţia The Old Guard mai fac parte Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts şi Chiwetel Ejiofor. De asemenea, aici o vei mai putea vedea și pe Anamaria Marinca, actrița care joacă într-unul dintre cele mai celebre filme românești. Aceasta interpretează aici rolul persnajului Otilia Mihartescu în filmul din regia lui Ciprian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Filmul este bazat pe romanul grafic de Greg Rucka și va fi regizat de Gina Prince-Bythewood. Este cunoscut pentru filme precum Love & Basketball sau Beyond The Lights. Netflix a lansat acum primele imagini din film. Acesta este în prezent în etapa de post-producție și va fi disponibil pe platformă începând cu data de 10 iulie 2020.

„Din prima clipă în care am citit romanul grafic al lui Rucka, am simțit că există un potențial foarte mare pentru ca acest lucru să se simtă foarte relevant și să-l fac să pună câteva întrebări reale despre umanitate”, spune Charlize Theron despre The Old Guard.

