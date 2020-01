Termenul oficial pentru Autostrada Comarnic – Brașov: ”vom sta 17 ore pe DN1”

Guvernul PNL a început promisiunile legate de finalizarea unor autostrăzi importante din România. În mod previzibil, prima pe listă este Comarnic – Brașov.

În cazul în care parcurgi în mod regulat drumul de la Brașov la București și simți că ai pierdut câțiva ani din viață în trafic, să știi că nu ești singur. Mai mult decât atât, situația nu va face decât să se agraveze pe parcursul anilor următori.

În teorie, soluția constă în construcția unor autostrăzi. Din păcate, vor mai trece mulți ani până la finalizarea lor, dacă nu cumva discutăm de promisiuni deșarte pe acest subiect, cum ne-au mai fost servite în ultimul deceniu.

Trecând însă peste detaliile de fond, cele mai recente informații pe marginea autostrăzii Comarnic – Brașov au fost făcute publice pe parcursul serii de joi de către Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Invitat la Realitatea Plus, Lucian Bode oferit un plan detaliat pe margina inițierii și finalizării proiectului.

Dacă totul merge cum trebuie, peste doi ani vor începe lucrările, iar peste patru ani se vor finaliza. Între timp, oficialul a atras atenția asupra alternativei, pe unde ar trebui să o iei ca să ajungi totuși pe parcursul unei zile până la Brașov. În opinia sa, Drumul Județean 102I este cea mai bună cale, dincolo de aglomeratul DN1. Acesta din urmă merge de la Câmpina la Săcele.

„Până când noi demarăm lucrările efectiv la Autostrada Comarnic-Brașov, la cei 52 de kilometri, mai trec aproximativ doi ani de zile. Până când finalizăm lucrările la Autostrada Comarnic-Brașov este posbil să mai treacă încă patru ani de zile. Dacă anul trecut am stat în trafic 7 ore, peste 6 ani de zile vom sta 17 ore pe DN1”, a declarat ministrul Transporturilor Lucian Bode la Realitatea Plus, conform Mediafax.

„Prima variantă alternativă și cea mai la îndemâna autorităților (…) este acest drum județean, Drumul Județean 102I Câmpina – Valea Doftanei – limita cu județul Brașov – Săcele”, a adăugat Lucian Bode, ca alternativă.

În trecut, s-a vehiculat că banii vor veni de la Comisia Europeană, conform lui Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene. Este vorba de aproximativ un miliard de euro. Finanțarea UE vine însă doar dacă sunt respectate procedurile de implementare. Ministrul Transporturilor nu a mai menționat acest detaliu și a insistat pe faptul că banii de autostradă vor veni de la Compania Națională de Investiții. Motivul din spatele discrepanței nu este foarte clar.

„Compania Națională de Investiții are în acest an 1,1 miliarde de lei, credite de angajament prinse prin Legea Bugetului. Așadar are deschiderile necesare pentru a finanța ce înseamnă finanțare pe cele două obiective”, a menționat oficialul.