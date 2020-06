Tendință neașteptată în rândul românilor care vor astfel de mașini SH pe motorină și benzină. Sunt influențați de acest aspect când cumpără autovehiculul?

Când vine vorba de achiziția unei mașini second hand, decizia nu-i niciodată simplă. Dar o analiză recentă ne arată la ce se uită șoferii.

Numărul mediu de kilometri parcurși de vehiculul comercial rulat este deosebit de important în decizia de achiziție. De exemplu, românii ar vrea o mașină care nu depășește 37.000 de kilometri, în timp ce la nivel internațional cumpărătorii acceptă și mașini cu circa 40.000 de kilometri la bord. Platforma internațională Tradus, vizitată în proporție de 17% de români, arată că interesul pentru vehicule comerciale rulate a crescut de la începutul anului.

Șoferii sunt atenți și la anul mediu de producție al vehiculului. În medie, în România există o preferință pentru vehicule comerciale rulate fabricate în 2008, deci cu peste 10 ani vechime pe piață. Pe de altă parte, la nivel global, utilizatorii se orientează după utilaje fabricate începând cu 2007, notează Profit.ro. Totodată, merită reținut că românii preferă în principal vehiculele comerciale ușoare, adică cele sub 3 tone, cum sunt dubele, spre deosebire de preferința generală pe plan global pentru camioane.

„Tendința pentru toate sectoarele de activitate este de digitalizare și îmbunătățire a procesului de relaționare cu clienții, accelerată și de contextul medico-sanitar actual. În 2019, lucrurile au evoluat pozitiv pentru platforma Tradus, însă de la începutul anului am văzut cu adevărat cât de important este mediul online pentru toate tipurile de tranzacții. În 2020 am observat că numărul de vizite de pe platformă a atins aproape nivelul înregistrat într-un an întreg, iar cererea pentru vehicule comerciale rulate este și ea în creștere. Obiectivul nostru este să identificăm și să dezvoltăm soluții pentru a simplifica, cu ajutorul tehnologiei, achiziția vehiculelor comerciale la nivel internațional. În ultimele luni am văzut cum un serviciu digital precum Tradus a fost util pentru continuarea activității în aceste industrii cheie: agricultură, transport și construcții.”

Nadja Sörgel, general manager Tradus