În 2019, Primăria Capitalei avea planuri mari, iar Gabriela Firea dorea ca toți bucureștenii cu mașini vechi să plătească taxa Oxigen. Proiectul a trecut, dar la început de an s-au mai schimbat niște lucruri.

Taxa Oxigen e proiectul cu care Gabriela Firea a defilat anul trecut. A vrut eliminarea mașinilor foarte vechi de pe străzi și a și reușit să obțină votul Consiliului General al Municipiului București. Măsurile ar fi urmat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020, dar autoritățile și-au dat seama că s-au grăbit și au venit cu termenul de 1 martie.

Nu s-a întâmplat nimic, pentru că proiectul a fost, între timp, abrogat.

Proiectul prin care hotărârea din 2019 a fost abrogată a fost supus la vot în CGMB și a trecut, Astfel, Primăria a renunțat definitiv la taxarea șoferilor cu mașini vechi și interzicerea treptată a autoturismelor care poluează foarte mult în zona centrală a Bucureștiului.

Proiectul a fost promovat de Gabriela Firea, dar tot primarul general a cerut apoi un referendum, după ce Taxa Oxigen fusese aprobată. Bucureștenii n-au fost de acord cu introducerea taxei, Primăria și-a dat seama că nici măcar nu știe cum poate implementa măsurile, așa că s-a luat decizia care era așteptată: proiectul a fost îngropat definitiv.

”În timpul dezbaterii publice privind introducerea vinietei ecologice, cei mai multi dintre bucuresteni nu s-au opus masurilor. Cu toate acestea, dupa intrarea in vigoare a actului normativ, respectiv data de 01 ianuarie, au aparut foarte multi contestatari ai proiectului, iar unii dintre acestia au depus plangeri prealabile, solicitand in instanta anularea hotararii pentru introducerea masurii antipoluare. Prin urmare, am realizat – la acel moment – o consultare publica, iar 85% dintre respondenti au sustinut anularea restrictiilor de circulație si a vinietei. De asemenea, au fost inregistrate si 441 de plangeri prealabile formulate de cetateni sau organizatii, care cer in instanta anularea hotararii privind introducerea vinietei”, a spus Gabriela Firea.