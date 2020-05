În cel de-al șaptelea episod am discutat despre inteligență artificială. Dar nu pe concepte, ci pe un caz real: o aplicație care să poată diferenția între COVID-19 și răceală sau gripă, dat fiind că simptomele pot fi similare, până într-un punct. Aplicația are și-un nume: COVID Monitor. Din mai, e disponibilă online.

La COVID Monitor lucrează două companii din Cluj. Nouă ne-a explicat Dan Chiuzbăian cum poate fi folosită acum, dar și pe viitor. De luna aceasta, s-a materializat într-o instanță web pe care poți verifica dacă simptomele pe care le ai corespund într-o anumită măsură cu cele de COVID-19, dar poți și să iei legătura cu creatorii aplicației dacă ești medic.

Mai jos ai episodul în care am discutat despre cum poate fi folosită pe termen lung aplicația, dar și de ce are nevoie echipa ca s-o facă și mai bună.



Ideea de la care a pornit COVID Monitor și ce poate face

După cum a rezumat Dan într-un mesaj publicat recent pe Facebook, ei și-au dorit să colecteze într-o bază de date comună informațiile medicale provenite de la mii de medicii aflați în prima linie a luptei cu noul coronavirus. Prin inteligență artificială pot astfel analiza simptomele și diagnosticele confirmate medical. Apoi pot oferi, online și în timp real, răspunsuri și recomandări personalizate oricui are manifestări asociate suspiciunii de COVID-19.

El a estimat și costul pre-testării digitale zilnice a întregii populații a României (aproximativ 15 milioane de teste în 30 de zile) la 15.000 până la 20.000 de euro pe lună. Banii reprezintă închirierea infrastructurii de servere dedicate găzduirii sistemului informatic.

Cum ar putea să folosească autoritățile și companiile acest sistem?

Triaj digital pentru suspecții de COVID-19, fără contact între pacient și medic

Detectare timpurie a bolii, autoevaluarea făcându-se la domiciliu, răspunsul fiind imediat

Testare zilnică pentru fiecare persoană care își va relua activitatea, incluzând rezultatele testării într-o declarație digitală de sănătate care certifică lipsa simptomelor cunoscute și suspiciunea de COVID-19

Retestarea și monitorizarea gratuită a stării de sănătate ori de câte ori este nevoie sau simptomele suspectului se modifică

În acest moment, după cum a spus Dan, varianta online lucrează cu date minimale, informațiile medicale disponibile acoperă doar 12% din nevoile unei funcționări optime. În ceea ce privește nevoile pentru a o face și mai bună, acestea sunt: mai multe date confirmate medical furnizate de spitale. Algoritmul se „hrănește” cu date și învață din ele în fiecare zi. Devine mai bun si mai eficient doar dacă medicii îi impărtășesc experiența lor. Apoi, e vorba de curajul statului de-a evalua toate posibilitățile de a rezolva o problemă, chiar dacă soluțiile vin din zone neafiliate sistemului medical, cum e cazul și aici.

Poți urmări parcursul COVID Monitor și pe pagina dedicată de Facebook.