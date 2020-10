Surpriză în noapte pentru milioane de pensionari. Măririle la care Ministerul Muncii lucrează deja

O veste importantă a venit de la Ministerul Muncii. Se lucrează la o veste importantă pentru pensionari și vizează anumite măriri.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a vorbit recent despre lucrurile care se întâmplă în ministerul pe care îl conduce. Conform acesteia, cât de curând va avea o surpriză importantă pentru pensionar. Iar aceasta va avea legătură cu noi creșteri de pensii.

Alexandru a spus doar că cei deja ieșiți la pensie trebuie să se aștepte în perioada următoare la noi creșteri, ceea ce se poate dovedi o gură de aer în aceste vremuri tulburi și în care costurile au crescut.

„Creșteri vor fi în continuare în anii care vin dar vom avea o abordare pragmatică, în sensul de a nu vinde oamenilor iluzii, așa cum face PSD-ul, ci de a explica oamenilor ce se poate în mod real, având în vedere încasările la buget.”

Violeta Alexandru

Ministrul Muncii acuză că discursul mediului politic afectează puternic populația

Violeta Alexandru a mai spus și că nu-i sănătos ce se întâmplă în România când vine vorba de discursurilor anumitor politicieni. „Știu că a fost o întreagă campanie, într-adevăr lucruri sunt duse într-un discurs politic populist, dar am încredere că oamenii înțeleg ce se întâmplă anul acesta în România. Oamenii au văzut că am încercat să ajutăm cât am putut pe cei care muncesc”, a afirmat aceasta.

„Tot din încasările de la buget au fost plătite și toate măsurile active pe care știți că le-am luat, pentru că nu am vrut ca întreprinderile să se închide sau își piardă oamenii locurile de muncă.”

Conform acesteia, daca firmele ar fi avut probleme mari, ar fi generat o reacție în lanț, până la scăderea încasărilor la buget, de unde și imposibilitatea de a face plăți pentru pensii. „Așa ceva este de neconceput pentru un Guvern responsabil și ca atare am luat acea decizie care avea susținerea în buget și sunt convinsă că pensionarii înțeleg”, a mai spus Alexandru.