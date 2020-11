Spotify ”fură” de la Instagram: ce-ți oferă vedetele, chiar dacă nu ai nevoie

Din motive imposibil de înțeles, cei de la Spotify s-au gândit că este o idee bună să fure o funcție de la Instagram și Facebook, aceeași care, anterior, a fost furată de la Snapchat.

Spotify începe să devină o aplicație din ce în ce mai complexă, deși nu pare să fie o direcție care să încânte marea majoritate a utilizatorilor. După ce a început să ofere conținut video, precum podcastul lui Joe Rogan, Spotify a permis sau încurajat vedetele să posteze story-uri, clipurile scurte sau imaginile pe care le vezi de la prietenii tăi de pe alte rețele sociale.

Nici măcar nu s-au sinchisit să le asocieze un alt nume. Intri pe câte un playlist precum Christmas Hits, iar în partea de sus vei vedea un buton intitulat Tap to see the story. Imediat vor începe să ruleze clipuri scurte, cum, de altfel, poți vedea în postarea de mai jos de pe Twitter. Funcția clonată de pe Instagram este disponibilă atât pe terminalele cu iOS, cât și pe Android.

Asociate listei de redare Christmas Hits sunt o serie de story-uri de la vedete ale căror piese sunt incluse, precum Jennifer Lopez, Kelly Clarkson sau Pentatonic. Pentru a ilustra faptul că cei de la Spotify sunt foarte ambițioși cu noua lor funcție destinată promovării vedetelor, găsești story-uri și la alte playlist-uri, precum Tear Drop, dar și la albume aparținând unui singur solist sau formație. Din această ultimă categorie face parte albumul de debut al lui Megan Thee Stallion, Good News.

Într-un comunicat trimis celor de la Engadget, oficialii Spotify au confirmat faptul că noua funcție se află momentan în teste și nu este foarte clar dacă va deveni sau nu definitivă. Nu știm dacă va lua amploare sau va dispărea în eter.