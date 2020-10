Școala online din România, pentru copiii fără curent electric: argumentul Monicăi Anisie care te va șoca

Într-un set de declarații care au devenit virale, Monica Anisie a dat dovadă de o ignoranță crasă față de copiii din România care nu au acces la energie electrică.

La fel cum un număr record de școli din România continuă să aibă toaletă în curte, foarte mulți elevi de pe meleaguri mioritice trăiesc în locuințe fără energie electrică. Aceasta este realitatea actuală dintr-o țară membră a Uniunii Europene. Din păcate, la fel cum statul român a închis ochii la copiii fără internet, laptopuri sau tablete, ar fi fost aproape ciudat să dea dovadă de empatie pentru copiii fără curent.

Egalitatea șanselor când vine vorba de accesul la educație este un mit în România, dacă ai în vedere afirmațiile făcute de Monica Anisie în cadrul unui interviu acordat la Realitatea Plus. În acel context, ministrul Educației și Cercetării a fost întrebat în legătură cu soluțiile care există pentru elevii din medii defavorizate, cei care nu dispun de curent electric. În răspunsul ei la această întrebare cât se poate de clară, Anisie a insistat pe programul de cursuri televizate de la TVR.

Pentru a-ți forma propria opinie pe marginea setului respectiv de circumstanțe, întrebarea primită de Anisie este următoarea: ”Am identificat până la ora actuală soluții pentru fiecare copil,. și cei defavorizați, și … i-ați luat în calcul și pe cei care nu au curent electric acasă, deci nu au cum să se conecteze cu tableta la internet? Ce șanse au în fața celorlalți?”.

Răspunsul adresat moderatoarei de la Realitatea Plus este absolut șocant, ignorant sau, pur și simplu, ofensator. „Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri, încă din perioada în care am fost în situația de urgență și cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea.

Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu Televiziunea Română programul Teleșcoala, program prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale.

Și acum știm cu toții foarte bine că aceste examene s-au desfășurat în condiții foarte bune, nu au existat probleme, pot chiar să spun că au fost organizate mult mai bine decât în anii anteriori și elevii au putut să-și susțină examenele pentru care de altfel s-au pregătit aproape un an de zile”, a explicat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării din România.

În clipul de mai jos, schimbul de replici de mai sus poate fi văzut de la minutul 4 și 30 de secunde.