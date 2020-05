România mai puțin sănătoasă: mâncare semipreparată, alcool și țigări, în topul produselor

România pare că se hrănește numai la microunde. Mâncarea semipreparată e în topul produselor achiziționate în această perioadă. După ce au golit rafturile de hârtie igienică și s-au înghesuit la provizii mai mult sau mai puțin utile, românii s-au mai liniștit un pic, dar tot cumpără produse considerate mai puțin sănătoase. Nu uită nici de alcool și de țigări, arată un studiu.

La începutul pandemiei, românii au luat cu asalt magazinele, de frica penuriei. S-au aprovizionat cu tot felul de produse, alimentare sau nu, și s-au temut că vor rămâne în case la nesfârșit fără să mai poată ieși la magazine. N-a fost deloc așa și totul a revenit, încet-încet, la normal.

A mai fost un vârf înainte de Paște, dar n-a fost ceva neobișnuit, din moment ce acest lucru se întâmplă în fiecare an. După sărbători, însă, promoțiile au cam dispărut, iar românii au început să cumpere tot mai multe alimente semipreparate, alcool, dar și țigări, cu o creștere pentru ultimele două, arată un studiu RetailZoom.

Ce se cumpără în România: alcool și țigări, în top

Românii au cumpărat mai multe țigări și alcool, iar mâncarea gătită acasă sau la restaurant ia tot mai mult locul celei semipreparate, din hypermarket. Prețurile sunt mai mari ca anul trecut, o majorare de peste șase procente operată chiar dinainte de Paște.

„Ponderea promoțiilor s-a diminuat pe parcursul lunilor martie și aprilie față de anul anterior pentru toate grupele de produse, în special pentru sectorul alimentar și produsele de casă (câte un punct procentual). Pe fondul creșterii prețurilor la cel puțin 50 dintre categoriile de produse listate în magazine, contribuția promoțiilor în general, dar și de tip TPR (temporary price reductions) a pierdut din efectul general înregistrat anterior pandemiei. Ponderea promoțiilor in vânzările generale pentru perioada martie și aprilie s-a diminuat, în special pentru categoriile de produse lactate, cărnuri, produse la conservă, produse îngrijire personală, însă de la sfârșitul lunii aprilie se observă o revitalizare în aplicarea TPR ca și mecanism promoțional”, arată analiza RetailZoom.

Ce s-a cumpărat în perioada asta

Pe primul loc sunt, evident, produsele alimentare: sectorul rămâne motor de creștere a vânzărilor în retailul offline, cu peste 75% contribuție la plus valoarea vânzărilor din această perioadă, în creștere cu 5 puncte procentuale față de anul anterior și chiar față de începutul anului 2020.

Interesant e, însă, că doar țigările mai mențin aceeași rată constantă de creștere, de peste 15% față de anul anterior (plus 19%). Cu alte cuvinte, lumea nu s-a lăsat de fumat și, cel mai probabil, a cumpărat în cantități mai mari, din moment ce ieșirile din casă au fost limitate o bună perioadă de timp. A crescut interesul pentru mâncare semipreparată ( plus 39%) și băuturi alcoolice (plus 29%.

Pe segmentul alimentar, în săptămâna 17-19 aprilie, vânzările au crescut cu 7% față de perioada similară a anului trecut, cu un vârf la bere (plus 43% în valoare), lapte pentru consum (plus 30%),vin (24%), alune și semințe (18%).

În schimb, românii au cumpărat mai puțină apă (minus 10%), băuturi răcoritoare (minus 3%) și carne și ulei (minus 3%). A crescut foarte mult cererea de dezinfectanți, cu peste 1.600 la sută.