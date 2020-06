Revoluție în transporturi: un drum de 90 de minute făcut în doar 15 minute. De ce România a ratat momentul?

Criza medicală a relevat o nevoie secundară: transporturi mai rapide. O companie din Statele Unite ale Americii a reușit să livreze, cu drone, teste pentru COVID-19 către locații izolate din Africa. Dar peisajul transporturile se va schimba mult mai mult decât atât.

Într-o analiză recentă, Gartner estima că, până în 2026, circa un milion de drone vor livra bunuri de larg consum (în special, pentru jucători din retail). Ca o comparație, în prezent sunt circa 20.000 de drone care fac asta.

Un exemplu foarte bun în acest sens e al Seat. Producătorul auto folosește drone ca să livreze volane și airbaguri de la un furnizor la fabrica din Martorell. Un camion ar avea nevoie de 90 de minute ca să ajungă dintr-un punct într-altul. O dronă face asta în 15 minute.

DHL e un alt exemplu. O livrare pe o distanță de 8 kilometri, care în mod normal ar dura 40 de minute cu transport clasic, este făcută în doar opt minute cu o dronă, notează Go4it. Totodată, costurile sunt reduse cu până la 80%.

Spre comparație, în România, orice dronă care are o greutate cuprinsă între 15 kilograme şi 150 de kilograme trebuie să aibă permis naţional de zbor. Mai mult, orice aparat de zbor de acest fel, chiar şi unul de 50 de grame, trebuie identificat în România. Totodată, taxa de identificare a unei drone este de 90 de euro la care se adaugă și TVA. Și, deocamdată, nu există un cadru în care să fie experimentat transportul cu drona, mai ales pentru regiunile mai izolate.

Dronele, folosite și în transportarea de organe

În urmă cu un an, cercetători de la University of Maryland Medical Center au reușit cu succes să transporte un rinichi menit pentru transplant cu ajutorul unei drone, într-o premieră mondială. Drona folosită de oamenii de știință de la University of Maryland Medical Center nu a avut doar funcție de transport.

Aceasta a fost capabilă să mențină și să monitorizeze starea rinichiului transportat, cum ar fi temperatura. De asemenea, a fost echipată cu elice de rezervă, baterii duale și o parașută în caz de urgență. Înainte de a fi folosită pentru a transporta un rinichi, drona a efectuat în jur de 44 de zboruri test, care au necesitat 700 de ore.

Iar IBM are poate cel mai ciudat brevet din industrie. Brevetul prezintă un sistem de drone dotate cu camere și senzori care ar putea livra cafea înainte ca tu să știi dacă vrei una sau dacă ai nevoie de una. În aplicația pentru brevet este menționat că această invenție ar putea fi folosită în birou pentru a menține angajații alerți, dar și de magazinele de cafea pentru a-și crește vânzările.