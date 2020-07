Raiffeisen Bank, anunț de ultimă oră: se întâmplă acum și acești români sunt vizați direct

Raiffeisen vine cu un anunț de ultimă oră și susține că se adaptează vremurilor. În perioada pandemiei, multă lume a lucrat de acasă și această schimbare de comportament influențează piața muncii pe viitor.

Raiffeisen anunță că va angaja mai mulți experți IT și că aceștia pot lucra de oriunde din țară, cu condiția să aibă o conexiune stabilă la Internet și disponibilitate să lucreze cu colegii aflați la distanță, folosind canalele de video conferință, chat și email, puse la dispoziție de companie.

Reprezentanții băncii au anunțat că se adaptează vremurilor și că are grijă de sănătatea angajaților.

”Ultimele luni ne-au convins că ne putem adapta rapid și putem să ne desfășuram normal activitatea și de la distanță. Am implementat soluții care fac interacțiunea și munca de zi cu zi posibila de oriunde. De asemenea, am început sa facem angajări sau sesiuni de coaching, mentoring, training online, mutând toate procesele noastre din mediu fizic, în mediu virtual. Acum avem și observații și experiență mai multă. Am observat că proiecte mari, cu zeci de oameni implicați, au fost încheiate cu succes, chiar mai bine de la distanță. Asta ne-a dat încredere și am putut continua proiectele noastre în condiții bune.”, a declarat Bogdan Pipernea Director IT, conform unui comunicat de presă.