„Rabla pentru electrocasnice” începe curând: câți bani îți dă statul dacă vrei un laptop nou

Programul „Rabla pentru electrocasnice” va debuta pe 15 decembrie. Iată tot ce trebuie să știi dacă vrei să renunți la aparatele vechi din casă și să-ți cumperi unele noi.

Statul vine și-n acest an cu programul „Rabla pentru electrocasnice”, cel prin care primești vouchere dacă renunți la aparatele vechi din casă și-ți cumperi unele noi. Fie că e vorba de mașină de spălat, aragaz sau aspirator, statul are un buget total alocat de 40 de milioane de lei.

Practic, aproximativ 100.000 de români pot beneficia de acest program.

Programul începe pe 15 decembrie, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

„Programul demarează în câteva zile. Astăzi a fost deja publicat în Monitorul Oficial Ghidul pentru finanţarea acestui program. Tot astăzi i-am solicitat preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu să semneze decizia prin care acest program începe efectiv. În foarte scurt timp şi de îndată ce toţi comercianţii se vor înregistra şi se vor valida în acest program, românii pot să beneficieze de această finanţare. Populaţia va putea să facă efectiv cumpărături prin Programul ‘Rabla pentru electrocasnice’ începând cu data de 15 decembrie a acestui an. Practic, fiecare român poate beneficia de achiziţionarea a nouă categorii de produse. Există şi nişte elemente de noutate în acest program şi ne-am gândit că suprapunerea cu sărbătorile de iarnă ar putea să aducă un plus de valoare şi un plus de eficienţă pentru acest program”, a spus Fechet.