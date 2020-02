Project A, poate cea mai bună alternativă la Counter-Strike: Global Offensive: de ce este special

Într-o perioadă în care majoritatea jocurilor noi își iau inspirație din titluri existente, Riot Games a făcut publice primele detalii despre Project A, o alternativă la CS:GO.

Counter-Strike este unul dintre cele mai relevante jocuri din toate timpurile. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că se crează în continuare titluri care preiau elemente de gaming din creația Valve. Cea mai nouă implementare a respectivei rețete este Project A a celor de la Riot Games.

La fel ca în cazul CS:GO, Project A este un shooter pe echipe. Partea interesantă constă în includerea unor elemente de RPG, a unor skill-uri pe care le achiziționezi pentru personajul cu care vei juca în următoarea rundă. Cei care au avut ocazia să-l experimenteze sunt de părere că ar combina mecanica din Counter-Strike cu Overwatch, al celor de la Blizzard.

Henry Greer este un jucător profesionist de Counter-Strike și se ascunde în spatele pseudonimului HenryG. În același timp, este printre puținii care a avut ocazia să joace o versiune beta de Project A la sediul Riot Games. Tot el a oferit niște detalii despre gameplay.

Din câte se pare, în continuare trebuie să plantezi bombe sau să le dezamorsezi și să cumperi arme dintr-un magazin pe care îl ai disponibil în fiecare rundă. Până și hărțile au particularități similare cu cele din CS:Go, cu puncte de aglomerație și câteva canale pentru a ajunge dintr-o parte în alta.

Greer a clasificat prima experiență cu jocul ca fiind foarte satisfăcătoare, iar gameplay-ul pare bine finisat. Arsenalul de arme este suficient de diversificat încât să te oblige să încerci tactici noi de atac. Deși abilitățile erau întotdeauna acolo pentru a-ți face viața mai ușoară, nu trebuia neapărat să le cumperi pentru a-ți învinge adversarii. Nu este foarte clar când se lansează, dar nu ar trebui să mai dureze mult.

Hello! Strap yourself in. I had the chance to spend a day playing #ProjectA at Riot EU. Today, I’m allowed to share some of my initial thoughts and impressions. Please bear with me, I can’t go into too much detail about the specifics of a lot of the gameplay until a later date.

