Programul Rabla: câți bani îți dă statul ca să-ți iei mașină nouă

Programul Rabla 2020 va continua și anul acesta. Iar Guvernul vine acum cu noi detalii.

Programul Rabla 2020 va fi lansat, anul acesta, la uzina Ford din Craiova, a spus ministrul demis al Mediului, Costel Alexe. Nu e întâmplătoare alegerea locației. Cel mai probabil, Guvernul vrea să dea un semn clar de susținere a investițiilor străine în România.

Iar investițiile constructorului auto american în uzina din Craiova sunt consistente. Ministrul Mediului a spus și câți bani pune statul la dispoziție în acest an pentru acest program. Cu alte cuvinte, care e valoarea tichetului pe care-l încasezi dacă-ți duci mașina veche la casat și alegi un autoturism nou.

Pentru anul acesta, Guvernul și-a asumat să aloce cea mai mare sumă de până acum atât pentru programul Rabla clasic, cât şi pentru programul Rabla plus. Asigurările vin din partea ministrului demis al Mediului, Costel Alexe.

Pentru achiziția unui autoturism clasic, valoarea voucherului e de 6.500 de lei. Dar pentru electrice și hibride, suma crește semnificativ.

„Pentru Rabla clasic ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane (lei n.r.), urmând ca în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare, să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice. Se păstrează ca anul trecut valoarea de minim 10.000, iar dacă mai adăugăm şi faptul că românii pot casa un autoturism vechi, voucherul poate ajunge până la 11.350 euro”

Costel Alexe, ministrul demis la Mediului