Probleme la WhatsApp: care-i pericolul la care te expune Google

Grupurile sunt des întâlnite pe WhatsApp. Fie ca faci parte dintr-unul în care se anunță ieșirile la bere, fie că e unul de muncă, pericolul la care te expui e mare. Iată de ce.

WhatsApp e văzută drept cea mai sigură aplicație de mesagerie. Conversațiile și conținutul distribuit acolo sunt criptate, motiv pentru care aplicația deținută de Facebook a intrat chiar și-n atenția unor Guverne.

WhatsApp le oferă utilizatorilor și posibilitatea să facă parte din anumite grupuri. Numai că s-a descoperit că această opțiune nu mai e atât de sigură. Mai exact, s-a aflat că Google indexează invitațiile în aceste grupuri și că ele pot fi găsite la o simplă căutare pe internet.

Cu alte cuvinte, chiar dacă administratorul unui grup dorește ca acela să rămână privat, oricine îl poate descoperi și se poate „infiltra”.

Deocamdată, nu se știe cum a ajuns Google să indexeze grupurile de pe WhatsApp, chiar și pe cele private. Mii de astfel de grupuri sunt stocate în motorul de căutare și pot fi găsite la o simplă căutare pe internet.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.

The „Invite to Group via Link” feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q

— Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020