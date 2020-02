Cea mai extremă metodă de salvare a pacienților în stare critică ar putea da roade

Reducerea extremă a temperaturii corpului ar putea fi cea mai eficientă metodă pentru a-i salva de la moarte pe pacienții în stare gravă.

Cercetătorii au identificat procedură experimentală care ar putea contribui la salvarea celor care se află în pragul morții. Metoda este una extremă, pentru că implică răcirea corpului uman la temperaturi mult mai joase decât ar fi normal.

Oamenii de știință cred că e posibil ca pacienții care suferă traume și se află în stare critică pot fi salvați de la moarte dacă folosesc tehnica răcirii drastice a corpului uman.

Există câteva incidente care vin să susțină ideea

Avem exemplul unui caz din 2011, când o navă care transporta niște elevi danezi care participau la o excursie cu școala s-a scufundat. Pasagerii au ajuns în apa înghețată. Paramedicii, ajunși la fața locului după două ore, au constatat atunci că inimile a șapte dintre elevi se opriseră, așa că au fost declarați morți. Aceștia au fost transportați apoi la un spital din Copenhaga, unde medicii au depus un ultim efort în încercarea salvării acestora.

Doctorii știau că atunci când temperatura corpului este atât de joasă precum a acestora (temperatura unuia dintre aceștia ajunsese la 17.5 grade Celsius), mai există o șansă de resuscitare. Pentru asta, au folosit o procedură numită bypass cardiopulmonar, prin care o mașniărie preia controlul funcționării inimii și plămânilor. Au încălzit treptat corpurile victimelor, cu câte un grad la fiecare 10 minute. La șase ore după incident, toți cei șapte studenți au revenit la viață.

Cazurile de acest tip i-au făcut pe cercetători să se întrebe dacă temperaturile atât de joase ar putea salva oamenii de la moarte.

Unul dintre cele mai relevante incidente s-a întâmplat în 1989. Atunci, radiologul suedez Anna Bågenholm a străpuns gheața de la suprafața unui pârâu înghețat în timp ce schia și a ajuns în apa extrem de rece. Temperatura corpului a ajuns la 13.7 grade Celsius. Totuși, aceasta a fost salvată. Evenimentul a născut și replica lui Mads Gilbert, medicul care a salvat-o pe Anna, care este folosită și în prezent de medici: „nimeni nu e mort până când nu e cald și mort”.

Tehnica ar putea salva oamenii care se află la un pas de moarte

În noiembrie 2019, o echipă de cercetători din cadrul University of Maryland School of Medicine in Baltimore a oprit temporar toate funcţiile organismului. Corpul pacientului a fost răcit până la o temperatură cuprinsă între 10 și 15 grade Celsius, punând-ul la granița dintre viață și moarte.

Intervenția echipei condusă de chirurgul Samuel Tisherman este intitulată momentan EPR (emergency preservation and resuscitation) și este folosită doar pentru pacienții cu șanse extrem de mici de supraviețuire.

Ideea din spate este una simplă: în esență, întregul sistem de funcționare al unui organism este pus pe pauză pentru a câștiga mai mult timp pentru realizarea unei intervenții chirurgicale pe un pacient care se află la un pas de moarte.

În cazul în care un pacient suferă răni serioase precum o împușcătură sau o înjunghiere, șansele de supraviețuire sunt mici. Tisherman explică: în momentul în care pierzi jumătate din cantitatea de sânge a corpului (cam 2,5 litri), șansele de supraviețuire scad la 5%. În doar cinci minute, creierul tău suferă leziuni ireversibile, iar în 20 de minute se ajunge la insuficiență cardiacă. Asta înseamnă că medicii au o fereastră foarte scurtă de timp în care pot interveni chirurgical.

Tisherman spune că este vorba de o luptă cu timpul, în care chirurgii trebuie să să oprească sângerarea pentru a putea resuscita pacientul, înainte ca organele interne să cedeze din cauza unei cantități insuficiente de sânge care ajunge la acestea.

Aici intervine procedura experimentală de răcire a corpului, care oferă mai mult timp chirurgilor.

Cum funcționează procedura

La temperatura normală a corpului, celulele necesită un flux constant de oxigen, iar acest lucru nu se poate întâmpla dacă inima nu funcționează. Creierul mai poate funcționa pentru doar cinci minute înainte să fie lezat în mod ireversibil. Totuși, echipa de oameni de știință susține că un creier dintr-un corp răcit la 15 grade Celsius poate supraviețui pentru cel puțin două ore.

Procedura nu este una simplă. Pentru a aduce corpul uman la o temperatură de 15 grade, oamenii de știință îl golesc complet de sânge și îl înlocuiesc pe acesta cu soluție salină extrem de rece. După operație, sângele este reintrodus în pacient și începe procesul de încălzire treptată.

Tisherman și echipa lui deja au reușit să aplice procedura pe un pacient viu. Totuși, acesta refuză să divulge câți oameni au supraviețuit, de fapt, procedurii, în total. De asemenea, nu este clar nici cât de lungă este perioada pentru care o persoană poate fi ținută într-o stare de animație suspendată până să se ajungă la lezări ireparabile ale organelor.

Medicul continuă cercetările. A anunțat că va aplica procedura pe zece pacienți, după care va dezvălui publicului descoperirile. „Oamenii ar putea crede că este o idee nebună, dar este atât de nebună că ar putea funcționa”, a declarat Samuel Tisherman. Rămâne de văzut dacă va putea revoluționa medicina, sau nu.