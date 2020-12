Orașele românești cu cel mai curat aer: Brașov e la coadă și contrazice regula că la munte e mai bine

Se vorbește despre încălzirea globală, se cercetează zonele cele mai poluate și se caută soluții. Dar care este situația în țara noastră? Orașele românești cu cel mai curat aer ar putea veni ca o surpriză.

Așadar, cel mai poluat oraş din România este Iaşi, urmat de Cluj-Napoca, Braşov şi Bucureşti.

La polul opus, se află orașul de la malul mării, Constanţa. Poluarea este moderată la mare datorită brizei, dar şi a faptului că pe litoral nu sunt foarte mulţi factori poluanţi industriali.

La fel și Brăila şi Galaţi, potrivit stirileprotv.ro. Cercetarea a fost făcută de o organizaţie elveţiană, care culege date despre calitatea aerului la nivel global. Astfel, 22 de oraşe de la noi au ajuns în acest studiu.

De exemplu, recent, la ultimele măsurători realizate de un profesor de la Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, valorile pentru particulele toxice provenite din arderi şi din praf au fost depăşite de 40 de ori. Dr. Silviu Gurlui, conferenţiar Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza a spus: “Iaşiul este pe primul loc în ţară la poluare. Poluarea la noi vine de la maşini cu norme de poluare depăşite, şantiere şi schimbări de climă”.

Medicii spun că rezultatele fizicienilor sunt confirmate şi în spital. Dr. Radu Crişan, medic Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi, spune că cei mai afectaţi sunt copiii, care fac alergii. De asemenea, poluarea exacerbează astmul şi infecţiile respiratorii, completează medical citat de aceeași sursă.

O organizaţie elveţiană care culege date despre calitatea aerului la nivel global denumită IQ AirVisual, a monitorizat şi 22 din orașele din România. După Iaşi şi Cluj, Brașovul este pe locul trei în clasamentul celor mai poluate oraşe de la noi. Mai ales în lunile ianuarie-februarie şi noiembrie-decembrie, când are loc inversiunea termică.

„Braşovul are un dezavantaj – e ca într-o oală, înconjurat de munţi, iar aici nu este un vânt puternic să avem curenţi de aer să mute praful. Am investit 100 şi ceva de milioane de lei pentru aducerea unor autobuze Euro 6, iar începând din acest an vom aduce troleibuze electrice”, declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al primăriei Braşov.