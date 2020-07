Orange schimbă abonamentele: cât costă cea mai ieftină opțiune

Orange a anunțat o serie nouă de abonamente. Operatorul susține că, prin fiecare pachet de servicii, clienții au acces la cel mai bun internet mobil și la rețeaua cu cea mai bună acoperire din România, conform certificărilor Ookla pentru semestrul I din 2020.

Cu abonamentele Fun, Smart şi Smart Plus, poți uita de grija consumului de internet. Fiecare abonament începe de la 8 euro, include minute şi SMS-uri naţionale nelimitate, beneficii bogate de internet sau chiar nelimitate (în funcţie de tipul de abonament ales), dar şi minute internaţionale. În plus, clienţii pot accesa soluţii inteligente de finanţare pentru dispozitive mobile performante, precum şi pachete de internet în roaming SEE de la 10 euro.

Internet nelimitat cu abonamentele Orange Smart şi Smart Plus

Cu noile abonamente Smart, clienții beneficiază de trafic de internet nelimitat inclus, care asigură cea mai bună experiență pentru streaming video 4K în reţeaua 4G+, dar şi performanţe maxime 5G cu abonamentele Smart Plus. Indiferent de traficul de net consumat, clienţii Orange beneficiază de aceeaşi viteză conform abonamentului ales, fără limitări, începând de la 15 euro pe lună.

Abonamentele Fun – adaptate fiecărei nevoi

Dacă alegi abonamentele Fun, ai parte de internet din plin, la preţuri de la 8 euro. Toate abonamentele Fun au internet inclus pentru reţelele sociale şi chat, dar şi un pachet de internet disponibil, la viteza 4G+, adaptat fiecărui tip de consum.

De exemplu, clienţii care aleg abonamentul Orange Fun 12 au minute şi SMS-uri naţionale nelimitate, trafic fără griji inclus pentru cele mai folosite reţele sociale, 40 GB trafic de date, 5.76 GB în roaming SEE, dar şi 400 de minute internaţionale, totul cu 12 euro pe lună.

Telefoane în rate

Clienţii Orange au posibilitatea de a achiziţiona cele mai performante dispozitive mobile la preţuri competitive, prin metode avantajoase de finanţare: rate direct pe factura Orange sau prin creditul My Reserve de la Orange Money.

Creditul My Reserve, oferit prin Orange Money, reprezintă o soluție de finanțare pentru telefoane, tablete și accesorii ce pot fi achiziționate din magazinele Orange. Acesta este un instrument de creditare simplu și transparent, cu rate fixe, fără comisioane și taxe suplimentare. Astfel, clienţii pot solicita un credit între 400 lei și 10000 lei, cu rambursare flexibilă între 3 și 36 de luni sau anticipat, fără costuri adiționale.