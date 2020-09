Ochelarii de soare care înlocuiesc perfect căștile audio obișnuite

Bose, producătorul de echipamente audio, a lansat trei noi modele pentru colecția sa “Frames” de ochelari de soare hibrizi, cu căști, la un an după ce a lansat cele două variante originale. Acum poți să-ți pui la încărcat peste noapte și ochelarii de soare.

Noile modele se numesc Tempo, Tenor și Soprano, iar compania spune că au un răspuns de bas mai bun decât Alto și Rondo, care practic nu aveau bas inițial. La fel ca predecesorii lor, sunt ochelari de soare cu difuzoare atașate. Componentele lor audio au fost proiectate în mod deliberat pentru a nu-ți astupa urechile, astfel încât să poți auzi în jur chiar dacă asculți muzică, podcast-uri sau cărți audio.

Sistemul de microfon actualizat al noilor modele de ochelari poate ține la distanță vântul și alte zgomote ambientale pentru a facilita vorbirea la telefon folosind dispozitivele. De asemenea, noile cadre au control tactil integrat pentru volum – pur și simplu glisezi cu degetul înainte sau înapoi pe tâmpla dreaptă – astfel încât nu va trebui să-ți scoți telefonul oricând vrei să dai muzica mai tare sau mai încet.

Toate cele trei modele sunt acum disponibile la 250 de dolari

Tempo, una dintre perechile de ochelari noi, este o pereche de ochelari de soare sport confecționați din TR90, un material termoplastic care poate rezista la temperaturi extreme și condiții variate. De asemenea, are un fel de tampoane pentru nas, aderente pentru a împiedica alunecarea ochelarilor pe față în timp ce te deplasezi. Acest model are difuzoare de 22 de milimetri încorporate în tâmple și se presupune că sunt suficient de puternice încât să poți auzi tot ceea ce asculți, chiar și în timpul mersului cu bicicleta. În plus, Tempo este compatibil USB — C, are opt ore de viață a bateriei și are mai multe obiective cu diferite avantaje din care să alegi: cel de bază din policarbonat, Road Orange (poate reduce strălucirea de pe suprafețele reflectorizante), Trail Blue (poate crește contrastul în condiții de soare puternic) și Twilight Yellow (lentilă cu lumină foarte scăzută pentru utilizare la amurg).

Pe de altă parte, atât Tenor cât și Soprano au fost făcute pentru uz zilnic, primul având un design pătrat, iar cel din urmă având o formă subtilă de ochi de pisică. Ambele au difuzoare de 16 milimetri, sunt rezistente la zgârieturi și spargere și au o durată de viață a bateriei de 5,5 ore. De asemenea, ai la dispoziție mai multe lentile: Mirrored Blue și Silver pentru Tenor, Rose Gold și Purple-fade pentru Soprano.