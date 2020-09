Oamenii de știință au făcut șoareci culturiști și i-au trimis în spațiu

Un grup de șoareci editați genetic s-a îndreptat anul trecut către Stația Spațială Internațională. Și, potrivit unor cercetări publicate recent, au fost capabili să-și păstreze noua greutate corporală o lună întreagă.

Ca rezultat, șoarecii supuși acestui experiment au avut de aproximativ două ori masa musculară a șoarecilor normali. Cercetătorii sperau să afle despre modul în care microgravitația afectează corpurile din spațiu, în special atunci când vine vorba de atrofia musculară și pierderea osoasă – riscuri care înseamnă că astronauții trebuie să-și petreacă o cantitate considerabilă din timpul lor de lucru la bordul ISS.

Cei 24 de șoareci obișnuiți au pierdut o masă musculară și osoasă considerabilă în microgravitație, la fel ca astronauții umani. Dar opt dintre „șoarecii culturiști” care au fost lansați în spațiu cu dublul mesei lor musculare, au păstrat cea mai mare parte a acelei mese suplimentare. De asemenea, alți opt șoareci au primit tratamentul „șoarecului puternic” în spațiu – și s-au întors pe Pământ mai musculoși ca niciodată.

În ciuda experimentului de succes, acest tip de medicament nu va fi injectat prea curând astronauților umani

După parașutarea înapoi pe Pământ în interiorul unei capsule SpaceX în ianuarie, setul de șoareci netratați a primit și el tratamentul și a recuperat rapid masa musculară, mai repede decât cei care nu au primit tratamentul.

„Vrem să arătăm că vizarea acestei căi de semnalizare are efecte benefice semnificative în protejarea împotriva pierderii musculare și osoase în microgravitație”, au scris cercetătorii în lucrarea lor publicată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Oamenii de știință au ajuns astfel la concluzia că tehnica ar putea funcționa „nu numai la astronauții în misiuni prelungite, ci și la persoanele cu atrofie pe Pământ, cum ar fi la adulții mai în vârstă sau la persoanele care sunt imobilizate la pat sau în scaunul cu rotile de la boală”, potrivit lucrării.

„Suntem la ani distanță de a începe studiile pe oameni. Dar așa este orice experiment, când treci de la șoareci la studii umane”, a declarat pentru Associated Press Emily Germain-Lee de la Connecticut Children’s Medical Center, coautor al studiului.