Mobile World Congress e târgul de la care nu trebuie să ai așteptări anul acesta

Mobile World Congress e unul dintre cele mai importante târguri ale începutului de an. Se ține în Barcelona și găzduiește, de regulă, cele mai mari companii din domeniu. Numai că anul acesta se anunță a fi un eșec total.

Asta pentru că mulți giganți au renunțat la a-și mai rezerva spații expoziționale. Au preferat, în schimb, să-și lanseze noile produse și gadgeturi pe YouTube sau au apelat la alte soluții. De vină e coronavirusul din China, care a speriat întreaga lume.

Mobile World Congress 2020, eșec total

Mobile World Congress are loc în perioada 24-27 februarie în Barcelona, dar se anunță deja de pe acum un eșec total. Asta pentru că vor fi companii importante din domeniul tehnologiei care nu vor fi prezente.

Sony și Amazon sunt ultimele pe listă care au anunțat că și-au anulat prezența. Sunt decizii similare luate deja și de alții: LG, ZTE, Nvidia și Ericsson au declarat, de asemenea, că nu vor participa. Japonezii de la Sony, spre exemplu, susțin că au monitorizat cu atenție situația declanșată de coronavirusul din China și au decis să nu participe pentru a elimina orice risc.

Epidemia declanșată de coronavirusul din China a fost declarată stare de urgență mondială de Organizația Mondială a Sănătății.

Din cauza acestei probleme, și Amazon a decis să-și anuleze prezența. E adevărat că gigantul condus de Jeff Bezos nu are o prezență constantă la târgul din Barcelona. Dar pentru Sony era o bună oportunitate să-și prezinte noile device-uri. Japonezii susțin, în schimb, că vor face prezentarea lor pe YouTube.

Anul trecut, la MWC 2019, Sony și-a prezentat vârful de gamă de la acea vreme Xperia 1. Ce urmează după se va vedea, deocamdată, doar pe net.