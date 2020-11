Jurnalista care s-a vaccinat împotriva coronavirus: cum a reacționat la soluția Moderna

Leila Macor este corespondentul AFP din Miami și a participat studiul din faza trei a vaccinului împotriva coronavirus dezvoltat de Moderna. Imediat după, și-a relatat experiența.

Chiar dacă nu există niciun vaccin la ora actuală împotriva noului coronavirus pe care să-l achiziționezi din farmacie, cel puțin 100.000 de oameni s-au vaccinat. Unii dintre ei au participat la procesul de testare al vaccinului realizat de Pfizer, alții au fost implicați în studiile celor de la Moderna.

Ca referință, după testele cu pricina, Pfizer s-a lăudat că are un vaccin care este eficient în a te proteja de o eventuală infecție în 90% dintre cazuri. Moderna promite aproximativ 95% grad de protecție împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2 prin intermediul vaccinului propriu. Leila a participat la studiul pentru certificare vaccinului realizat de Moderna și a povestit tot ce s-a întâmplat.

Povestea ei a plecat de la decesul tatătului său din Chile din cauza infecției cu coronavirus. Deși jurnalista suferea de astm, drama tatălui a făcut-o să se înscrie la acest studiu și să povestească despre asta.

”Tatăl meu a murit de Covid în Chile, cu trei săptămâni înainte de începerea studiilor clinice cu Pfizer și Moderna la sfârșitul lunii iulie. A murit singur, la fel ca mulți oameni care cedează acestui virus. Atât de singur încât, în delirul său, era convins că fusese răpit.

În timp ce frații, mama și cu mine am încercat să facem față pierderii, a trebuit să mă confrunt cu o altă realitate: Miami și Florida, în general, au fost noul epicentru al virusului care l-a ucis pe tatăl meu. Și treaba mea a fost, de asemenea, să acopăr jurnalistic această poveste și celelalte morți.

Ideea de a face orice, oricât de puțin ar fi, pentru a ajuta la depășirea acestei ciume care ne-a ucis oamenii și ne-a dat viața peste cap, a fost destul de cathartic încât am încercat. Le-am povestit prietenilor și rudelor. Toți m-au ajutat să concluzionez că riscul unui potențial efect secundar al unui vaccin pentru un astmatic ca mine ar fi mai mic decât riscul de a mă îmbolnăvi de virus. Și am decis să particip.

La două zile după ce am scris o poveste pentru AFP despre începutul studiilor clinice de fază 3 din Florida, am bătut din nou la ușa centrului, dar de data aceasta ca obiect de studiu.”

Studiul a implicat 30.000 de persoane împărțite în două grupuri. O jumătate primesc vaccinul, iar a doua jumătate are parte de un placebo. Fiecare participant a primit 2400 de dolari pentru efortului său, dar nu avea voie să participe decât dacă face parte din categorii de oameni cu risc sporit de infectare, medici, taximetrști, jurnaliști.

”Când am ajuns acasă, locul de injectare a durut puțin. Am primit de fapt vaccinul? Am petrecut următoarele trei zile căutând pe internet pentru a vedea dacă o injecție de ser fiziologic (care este placebo) poate provoca durere. Nu am găsit un răspuns clar.

A doua doză mi-a fost dată o lună mai târziu, la mijlocul lunii septembrie. Durerea a fost mai severă de această dată și timp de două zile locul injectării a rămas fierbinte și umflat. Câteva zile mai târziu, mi-am dat seama că participarea la studiul clinic a fost un mod de a lupa și de a mă întrista. Pentru tatăl meu și pentru lumea nebună.

Pe cât de mică era fapta, era singura armă pe care o puteam mânui.”, a concluzionat jurnalista Leila Macor despre experiența ei.