Minorii, corupți de IQOS să devină fumători? Dezvăluiri despre cum acționează gigantul tutunului în România

Până în prezent, Philip Morris s-a remarcat ca fiind cel mai activ jucător din piața reinventării fumatului. O investigație recentă arată că nu e surprinzător succesul: producătorul IQOS are mare trecere la minori. Altfel spus, își asigură deja viitoare generație de fumători, în ciuda mesajului public pe care vrea să-l transmită.

Oficial, legea interzice comercializarea de produse din tutun către minori. Aici intră și IQOS și alte soluții de tutun încălzit, nu ars. Totuși, Philip Morris International, compania ca produce IQOS, are succes la o categorie aparte de consumatori: minori. Peste 18.000 de minori consumă zilnic în România produse IQOS sau similare IQOS.

Mai mult, Philip Morris a reușit să replice o strategie din urmă cu aproape 100 de ani: recomandarea produselor IQOS ca fiind benefice din punct de vedere al sănătății. IQOS este promovat drept un instrument medical sau alternativă la fumat.

Până în prezent, studiile plătite de Philip Morris susțin că acest produs este mai puțin toxic decât țigările clasice. Rapoartele independente, precum cel emis de Institutul de Sănătate Publică din Italia, contrazic corporația. Surprinzător sau nu, până și CFR Călători a încasat bani pentru promovarea produselor de tutun încălzit ale Philip Morris România. Detaliile acestui demers al Philip Morris de-a vinde „minciuni încălzite” au fost prezentate într-o investigație RISE Project.

Minorii pot cumpăra IQOS direct de la reprezentanții de vânzări ai Philip Morris

RISE Project susține că peste 18.000 de copii cu vârste între 13 și 15 ani consumă zilnic în România produse din tutun încălzit. Cum le procură? Ușor. Acesta ar fi cel mai rapid răspuns.

Deși oficial Philip Morris International susține că IQOS (dispozitivul) și Heets (țigările) sunt destinate doar fumătorilor adulți și utilizatorilor de nicotină, iar toate activitățile lor comerciale sunt guvernate de un așa numit „Ghid al bunelor practici de conversie”, publicația a arătat cât de ușor pot fi cumpărate.

Larisa, 17 ani, a reușit să comande online un cartuș de țigări. N-a trebuit să-și confirme vârsta nicăieri. Dar vei spune că online e simplu. Da. Larisa a reușit să cumpere însă un aparat IQOS și patru pachete de țigări direct de la un magazin IQOS dintr-un centru comercial. Angajata de-acolo nu i-a cerut buletinul, după cum poți vedea în videoul de mai jos.

„Pe mine și alți colegi ne-a făcut să prindem o încredere față de produs. Inerent, asociezi IQOS cu țigara, nu faci diferența, e același lucru în mintea ta și atunci dacă vezi că niciun alt brand nu-și face reclamă și acel produs la care se face e doar Iqos, instinctiv poți crede ca e calitativ mai bun, mai safe.”

Ciprian, licean și consumator IQOS, citat de RISE Project

Din 2004, România are lege care interzice promovarea produselor de tutun. Dar Philip Morris folosește alte mecanisme pentru IQOS. O parte dintre trucuri au fost dezvăluite de-o investigație The New York TimesPhilip Morris și alte companii s-au folosit din 2018. și se folosesc de persoane populare din social media ca să-și promoveze produsele. Mai ales către minori, dată fiind demografia multora dintre acești lideri de opinie.

Mai mult, documente interne ale Philip Morris, făcute publice în 2019 de o investigație Reuters, le dezvăluie strategia prin care IQOS să fie recunoscut ca aparat medical. De ce? Directiva UE pe tutun nu se aplică și produselor care se află sub incidența celei medicinale.

Cu alte cuvinte, dacă IQOS ar fi recunoscut ca atare, nu s-ar mai supune drasticelor reglementări privind comercializarea tutunului, după cum arată RISE Project. A mersul până într-acolo încât să fie promovat și medicilor din România. Un exemplu prezentat în investigație e Conferința Națională de Oncologie din mai 2018. În program, s-a strecurat și prezentarea doctorului Andrei Ghizdăvescu, angajat Philip Morris, care a discutat despre „reducerea riscurilor asociate fumatului şi rolul noilor produse în această strategie”.

Aceeași prezentare a fost inclusă și în programul Conferinței Naționale de Medicină de Familie din octombrie 2018, sponsorizată chiar de Philip Morris.

IQOS are succes la minori, dar și la lideri de opinie care s-au declarat anti-fumat

În iulie 2019, Philip Morris a atras atenția publică printr-un singur anunț: Dragoș Bucurenci, director de comunicare. Același om care, în urmă cu aproape un deceniu, se declara anti-fumat. „Știu că pe unii dintre voi decizia mea îi va surprinde și că pe alții îi va supăra. Sunt realist și nu cred că voi reuși să conving pe toată lumea să-și revizuiască părerea despre IQOS sau despre Philip Morris”, a transmis el la momentul numirii sale.

El a trecut la Philip Morris, și în barca fumătorilor (nu fumător pe persoană fizică, cel puțin), în timpul campaniei Unsmoke. Am detaliat-o în noiembrie 2019.

„Mesajul Unsmoke e simplu: dacă nu fumezi, nu te apuca. Dacă fumezi, n-o mai face. Dacă nu te poți lăsa, schimbă”, a declarat Corey Henry, purtător de cuvânt pentru PMI, pentru Quartz.

Același mesaj e replicat și în România. Ba chiar și pe trenul CFR, după cum vezi în clipul de mai jos.

În 2018, Raed Arafat a atras atenția altui mecanism de promovare: pasajul de la Universitate inundat cu reclame IQOS și i-a catalogat pe producătorii de tutun, cum ar fi Philip Morris, drept „comercianții morții”. „Sper ca parlamentarii noștrii să preia propunerile și să inițieze un proiect legislativ în acest sens, astfel încât să oprim în cel mai scurt timp promovarea acestor produse și recrutarea noilor generații de fumători de către comercianții morții!”, a spus Raed Arafat la acel moment.

Produsele IQOS, după cum arată o investigație a Organized Crime and Corruption Reporting Project, oferă Philip Morris o marjă de profit mai mare decât țigările clasice. În 2019, compania a obținut venituri de 5,6 miliarde de dolari. Creștere semnificativă față de 2016, când a obținut 700 de milioane.

OCCRP arată că Philip Morris mizează mult pe imagine. Merge până într-acolo încât să-și facă magazinele să semne cu cele ale altor producători de gadgeturi, cum ar fi Apple. Asta pe lângă numeroasele sponsorizări pe care le face ca să-și distribuie mesajul în cât mai multe țări.

Iar problema coruperii minorilor nu-i doar la noi. OCCRP arată că și în Macedonia, unde deși nu sunt vândute produsele oficial deja sunt fumători minori care le folosesc. Veronika, 16 ani, a afirmat că are deja trei dispozitive și plănuiește să mai cumpere unul. Din rațiuni estetice, fapt subliniat și în investigația RISE Project.

IQOS promite un viitor fără fum, dar și gadgeturi care arată mai bine (cel puțin față de un pachet clasic de țigări).

Imaginea din deschidere: Vaping360 via Flickr