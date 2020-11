VIDEO Despre muzica nopților albe din București și nu numai. Cum a apărut DJing-ul la noi și la alții

E clar că pe toți ne-au schimbat vremurile pe care le trăim de aproape un an. Ne-am schimbat multe obiceiuri, am înlocuit cinematograful cu Netflix, am făcut banana bread în bucătărie în loc s-o luăm de la cafenea. Și poate chiar am dansat și băut pe Zoom, în loc să mergem sâmbăta-n club.

Bucureștiul și toate orașele țării au devenit mai posomorâte, străzile mai pustii, terasele goale, iar în cluburi boxele așteaptă cuminți revenirea decibelilor din weekend-uri.

Pentru că am devenit nostalgici după vremurile în care viața noastră socială însemna mai mult decât un party pe Zoom din sufragerie, am vrut să vorbesc cu un DJ care anima nopțile din Capitală și nu numai, în perioada pre-pandemie. Dar Cornel-Florin Moraru nu e doar DJ.

E doctor în filosofie, filolog clasicist și jurnalist cultural specializat în filosofie și neuroștiințe. Predă filosofia artei, estetică, istoria filosofiei și etică academică la UNArte din București. Ca jurnalist cultural, Cornel este realizatorul emisiunii „Izvoare de filosofie”, difuzată de Radio România Cultural, singura emisiune dedicată filosofiei din peisajul radiofonic românesc.

A activat în ultimii 12 ani ca organizator de concerte și DJ, cu numele de scenă Chesarion. De asemenea, Cornel este membru fondator al Blazing Vibez Soundsystem, crew de DJi specializați în muzica reggae și dancehall din România.

„Nu există doar șoareci de bibliotecă. Există și șoareci de club”

Dacă atâtea titluri contradictorii nu te-au dat deja peste cap, află că Cornel a terminat și cibernetica și a fost multiplu campion național la hochei. În fine, am vrut să vedem cum se descurcă un DJ în perioada asta în care evenimentele sunt, practic, aproape inexistente și cum s-a adaptat scena de clubbing din România la pandemie.

„DJ-ii sunt rockstar-urile vremurilor noastre. Ei parcă au apărut de nicăieri și au luat cu asalt lumea muzicii, confiscând petrecerile și festivalurile. Pe afișele pe care, până nu demult, apăreau doar muzicieni, și-au făcut locul, pe nesimțite, niște puști pasionați de muzică și tehnologie, animați de mult entuziasm și însetați de distracție. Încetul cu încetul, pe scenele din toată lumea, chitarele au fost înlocuite cu mixere, tobele cu pickup-uri, iar portativele cu liste de melodii. Muzica tradițională, așa cum o știam până acum câteva decenii, a-nceput să sune altfel. Tehnicile DJ-ilor au fost încorporate în procesul creației muzicale și au schimbat chiar modul în care noi ne raportăm la muzică.”

Fragment din cartea „Urmașii lui Dionysos” (prima din România despre DJ-ing)

“Urmașii lui Dionysos- Nașterea DJing-ului în cultura occidentală” este prima carte din țara noastră care-și propune o reflexie asupra formei de artă care încă nu a intrat în programele universitare, dar care a cucerit deja inimile noilor generații. Adică DJing-ul.

Cartea va fi lansată și discutată în cadrul Gaudeamus Online de la ora 19 printr-un live stream pe pagina Editurii Eikon.

Cum arată scena de clubbing din România în pandemie

Probabil ți se pare ciudat ca cineva să fie și profesor la facultate, și DJ. Chiar este. Și-o recunoaște și Cornel. El spune că se simte norocos că e plătit să facă exact ce-i place și că nu i se pare o corvadă niciunul dintre joburile lui, pentru că le face din pasiune.

Dacă tot nu putem să mergem în club, măcar să vorbim despre el. Așadar, am vrut să vedem, după cum ziceam, cum se descurcă un DJ în această perioadă dificilă, când mulți artiști și oameni care activau exclusiv în zona aceasta de evenimente s-au lovit de anularea concertelor, spectacolelor și a reprezentațiilor din cluburi. Cornel vede această perioadă ca pe o provocare. Așadar, mulți DJ au trecut în alte zone – “Unii DJ au început să producă muzică, eu am început să scriu despre ea…”. Într-un fel, spune el, e vorba de adaptare, până vor reintra în normal toate lucrurile.

El recunoaște, totuși, ca va fi destul de ciudat să te distrezi din nou, alături de alți oameni, după o perioadă atât de lungă. Mizează, de asemenea, pe o conduită mai responsabilă a oamenilor în club, dacă se poate vorbi despre responsabilitate în viața de noapte.

Ce reprezintă DJ-ul, în viziunea unui DJ

Cartea va avea patru volume în total, acesta fiind primul. Cornel Moraru a vrut să urmărească în “Urmașii lui Dionysos“ cum a apărut această meserie, de ce a apărut și de ce a prins atât de bine în cultura noastră. “Ideea principală este că Djing-ul a prins atât de bine în civilizația noastră pentru că noi aveam deja imaginea arhetipală a unui DJ în mitologie, și anume Dionysos, care era zeul bucuriei și vinului”, spune Cornel.

Mesajul pe care a vrut să-l transmită prin această carte este că DJ-ul nu este un “chelner muzical”. DJ-ul nu pune pur și simplu muzică, ci o transformă. Tocmai de aceea, ar putea fi considerat o nouă categorie de artist muzical. În concepția lui Cornel, în anii următori, Djing-ul va fi considerat o formă de artă care depășește limitele artei tradiționale.

Așadar, vedem că un DJ se declară optimist în ceea ce privește revenirea petrecerilor și a unei normalități în zona de clubbing. El spune că are și planuri interesante pentru zona de evenimente în viitor, cum ar fi integrarea inteligenței artificiale în performance-urile de Djing, pe scena de clubbing din țara noastră. Rămâne doar să sperăm că vom intra în normalitate cât mai curând și că ne vom putea distra ca pe vremuri.