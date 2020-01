Imaginea cu Samsung S20 care confirmă cele mai așteptate noutăți

Cu aproape două săptămâni înainte de lansare, două dintre versiunile Samsung S20 au fost confirmate. Totodată, Samsung are și căști pe care să ți le dea la pachet cu noul telefon.

Samsung are evenimentul Unpacked pe 11 februarie. Sunt așteptate aceste trei telefoane: Samsung S20, S20 Plus și S20 Ultra. Ultimele două au fost confirmate cu imaginea de mai jos, dar a fost confirmat și că primești cadou o pereche de Galaxy Buds Plus, dacă precomanzi.

Galaxy Buds au fost lansate în 2019, odată cu seria Galaxy S10. Între timp, modelul Plus a fost actualizat cu un microfon mai bun și o calitate mai ridicată a sunetului. În orice caz, arată și funcționează la fel și se pot încărca wireless pe spatele telefoanelor.

Samsung S20 Ultra, confirmat cu camera de 108 megapixeli

Mai important la această imagine e că sunt confirmate astfel diferențele între dispozitive. În timp ce Samsung S20 și S20 Plus vor avea un modul foto-video cu 12 MP, 64 MP (telefoto), 12 MP (ultrawide), S20 Ultra avea un senzor de 108 MP wide, unul 48 MP pentru zoom și unul de 12 MP pentru ultrawide.

Între S20 și S20 Plus va mai fi o diferență: cel din urmă va avea și un senzor 3D ToF.

Ce vezi mai sus este una dintre carcasele oficiale pe care Samsung le va avea pentru seria S20. Ce are special aceasta e că preia câteva informații relevante pentru tine și le afișează pe un fragment din ecran.

Altfel, când vine vorba de preț pentru Samsung S20, nu te aștepta la nimic prea ieftin. S20, cel mai mic model, dar cu 5G, ar costa între 900 și 1.000 de euro. Apoi, Samsung S20 Plus 5G ar avea un preț de 1.050 – 1.100 euro. De cealaltă parte, Samsung Galaxy Z Flip ar costa aproape 1.400 de euro și e așteptat tot cu modem 5G.

2020 ar putea fi primul an când Samsung lansează toate telefoanele sale premium cu 5G.