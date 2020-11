Google te plătește să faci sarcini simple în această nouă aplicație

Dacă te-ai gândit vreodată că ți-ar plăcea să lucrezi la Google, ca să câștigi și tu o grămadă de bani, e posibil ca dorința ta să aibă șanse de a se îndeplini.

Compania are o nouă aplicație numită Task Mate, care îți permite să câștigi bani în urma realizării unor sarcini extrem de simple, precum fotografierea vitrinelor sau înregistrarea unor clipuri vocale scurte.

Compania are deja o aplicație numită Google Opinion Rewards, care îți pune la dispoziție credite pentru Google Play Store, în schimbul răspunsurilor tale la anumite întrebări despre produsele Google sau despre locurile pe care le-ați vizitat.

Însă prin Task Mate, câștigurile constau în bani reali și nu în credite.

Cum funcționează Task Mate?

Task Mate împarte sarcinile în două categorii: sarcini statice, cum ar fi înregistrarea vocală a unor mesaje și sarcini de teren, cum ar fi fotografierea unor locuri. Vei putea fi plătit pentru îndeplinirea acestora, în moneda locală, după ce examinatorii vor aproba finalizarea corectă a sarcinii.

Până în prezent, nu există detalii despre modul în care aceste informații ar putea fi utilizate, dar este de așteptat ca Google să le folosească pentru a-și îmbunătăți procesele de căutare, dictare și recunoaștere a imaginilor.

După finalizarea sarcinilor, va trebui să-ți conectezi contul la un partener de plăți terță parte pentru a primi bani în contul tău bancar sau în portofelul mobil.

În prezent, aplicația este disponibilă doar pentru utilizatorii din India. În plus, este necesar un cod de invitație pentru înscrierea și participarea efectivă la îndeplinirea acestor sarcini – se pare că nu există încă prea multe coduri.

De ce oferta sună mai bine decât este, de fapt?

Utilizatorii care au acces acum la această aplicație și pot face bani cu ajutorul ei contribuie în mod deschis la creșterea bazei de date a companiei. Iar asta nu ar fi neapărat un lucru rău dacă ai ști că Google nu împarte cu nimeni datele pe care tu le trimiți prin aplicație sau că le folosește doar în scopuri de îmbunătățire a propriilor servicii.

Problematic este însă faptul că nu știi asta.

Prin Task Mate, Google atrage utilizatorii în capcana pe care vrem cu toții să o evităm: accesul marilor grei ai tehnologiei la informațiile noastre personale.

Este adevărat, pare complet inofensiv să trimiți o fotografie cu vitrina magazinului pe care tocmai l-ai vizitat sau să înregistrezi câteva secunde dintr-un mesaj vocal, iar toate acestea să le transmiți mai apoi, de bună voie, către Google.

Dar dacă ne amintim de marile probleme ale tehnologiei, printre locurile cele mai de top se află fix asta: colectarea datelor personale.

Poate părea că am uitat de această problemă totuși, atunci când ni se oferă o recompensă minimă pentru ea. Să fie oare asta soluția? Am prefera ca marile companii să aibă acces la datele noastre, dacă ne-ar plăti pentru asta?

Nevoia existenței domeniului privat primează încă, chiar dacă ne mai scapă din propriul control informații personale către mari companii.