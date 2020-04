Glumele de 1 aprilie, interzise prin lege: unde s-a luat decizia radicală, din cauza coronavirus

Astăzi este 1 aprilie, o zi asociată la nivel global cu glume mai mult sau mai puțin reușite și farse. Din păcate, în contextul pandemiei, această practică a devenit ilegală.

Agențiile guvernamentale din diverse colțuri ale lumii sunt panicate când vine vorba de modul ideal de a reacționa la pandemie. Este evident că măsurile radicale de distanțare socială pun economia țărilor pe butuci pe o perioadă de timp nedeterminată. Dacă această perioadă dificilă dura o lună sau două, se puteau face niște estimări corecte vizavi de ceea ce urmează, dar poate ajunge fără probleme la șase luni.

În acest context, nimeni nu are nevoie de farse de 1 aprilie despre coronavirus. Motiv pentru care, Guvernul Thailandei a decis interzicerea lor prin lege. Orice astfel de inițiativă umoristică este pedepsită cu până la 5 ani de închisoare.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Twitter din partea Departamentului de Relații Publice al Guvernului din Bangkok. Mesajul este cât se poate de simplu, ”este împotriva legii ca oamenii să pretindă în mod fals că au Covid-19 cu ocazia Zilei Păcălelilor, sărbătorită de 1 aprilie”.

Nu putea lipsi o referință la gradul de suferință extrem din fiecare colț al mapamondului din această perioadă. „Persoane din lumea întreagă suferă din cauza pandemiei de COVID-19 şi acesta este un motiv suficient de puternic pentru ca oamenii să fie mai prudenţi şi să nu se folosească de acest lucru pentru a face farse sau glume”, precizează acelaşi text online. Postarea integrală de pe Twitter poate fi văzută mai jos.

Ca referință, thailandezii sunt doar la începutul epidemiei, în contextul în care guvernul a decretat ieri stare de urgență, care va rămâne în vigoare cel puțin până în data de 30 aprilie. Una dintre măsurile adoptate în cadrul decretului prin care a fost adoptată starea de urgenţă stipulează că „panicarzii sunt avertizaţi să nu răspândească ştiri false sau zvonuri despre pandemia de COVID-19 prin niciunul dintre canalele media”, a precizat Departamentul de Relaţii Publice al Guvernului thailandez într-un alt mesaj publicat marţi pe Twitter.

People around the world are suffering from #Covid19 outbreak, and that’s reason enough why people should be more considerate and not use this as a prank or a joke. pic.twitter.com/DvF5A1WOv6

— PR Thai Government (@prdthailand) March 31, 2020