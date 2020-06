Fotografia care îți strică telefonul cu Android: de ce nu ți-o poți pune ca imagine de fundal

Terminalele cu Android nu au mai fost de mult timp afectate de o problemă gravă de securitate. Acum, a ieșit însă la iveală o vulnerabilitatea foarte supărătoare și greu de înțeles.

În trecut, au existat mesaje în format SMS care îți puneau telefonul pe butuci. Posesorii de iPhone s-au confruntat și cu o problemă care îți transforma terminalul în bibelou dacă defineai aiurea data la telefon. Până acum însă, este prima oară când auzim de probleme grave cauzate de o fotografie de fundal sau wallpaper.

Problema pe care o întâmpină un număr semnificativ de utilizatori de Android a luat amploare pe parcursul weekendului, după ce a fost raportată de Android Authority și 9to5Google. Setul de circumstanțe este simplu. O fotografie aparent nevinovată îți face probleme mari în momentul în care ți-o definești ca imagine tapet.

Situația este atât de problematică încât nici măcar dacă îți închizi complet telefonul și ți-l redeschizi nu se rezolvă. În schimb, intri într-un cerc vicios în care ecranul se închide și se redeschide în buclă. Singura ta șansă să remediezi problema, dacă te confrunți cu ea, este să pornești terminalul în Safe Mode și să o ștergi de pe aparat. Unii au optat pentru resetarea terminalului la parametrii din fabrică, pentru a-l repune pe picioare.

Din câte se pare, problema pleacă de la spectrul de culori incorporat în imaginea buclucașă. Fotografia este realizată în spectrul RGB, în timp Android are o preferință pentru sRGB. Partea bună este că viitorul Android 11 face automat conversia de la un spectru de culori la altul, dar cei mai mulți utilizează aparate cu Android 10. În final, încearcă să eviți definirea unor fotografii de fundal de la necunoscuți.

After digging into getHistogram for both devices, and the functions calling getHistogram… I noticed this.

The first image is from the Pixel 3 XL, while the second is from the Pixel 4 XL.

On the Pixel 4 XL, there’s a new parameter for the function peekWallpaperBitmap. pic.twitter.com/gKaRz8fUEv

— Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020