FOTO Cum arată, de fapt, Dacia electrică? Acesta va fi un model istoric pentru marca românească

Dacia Spring a fost anunțată în martie 2020. Totuși, acel model prezentat de producător probabil va costa mult mai mult și nu va fi cel care ajunge, propriu-zis, pe străzi. Acum avem imagini mai bune cu noua mașină.

Prima mașină electrică vândută sub marca Dacia ar trebui să ajungă pe piață în 2021, cu o prezentare mai în amănunt în toamna acestui an. Prețul, așa cum a anunțat compania, va fi de sub 20.000 de euro. Încă de la început s-a speculat însă că deși Spring e un model nou, acesta va fi bazat, de fapt, pe Renault K-ZE vândut deja în China.

Imaginile de acum, publicate de e-cars, ne arată imaginile oficiale pe care Dacia le-a trimis autorităților de înregistrare mărci. Astfel, în linii mari, aceasta va fi mașina care va ajunge pe străzi. Sigur, va fi în mai multe nuanțe de culoare, dar ce contează acum e designul.

Cât de mică e Dacia Spring față de alte modele

Când a vorbit prima dată de acest model, Renault a spus că-i o mașină de oraș. Implicit, autonomia nu-i prea mare (aprox. 200 de kilometri, dar e dependentă de stilul de condus). Când vine vorba de dimensiuni, Spring e o mașină relativ mică, cel puțin din cum arată acum în specificațiile furnizate de Renault.

Are 3,73 metri lungime (la fel ca Renault K-ZE) și asta o pune sub Sandero (aproape 4 metri) și Logan (circa 4,3 metri). E, astfel, mai degrabă o mașină de oraș, unde se descurcă cel mai bine automobilele electrice ieftine.

Recent, mașina a fost surprinsă la teste în România. După cum vezi din imaginea de mai jos, e un K-ZE cu mici ajustări de design. Ceea ce, în esență, nu e rău, atât timp cât prețul e mic. Odată cu acest model, Renault încearcă să cucerească zona low-cost din piața de mașini electrice. Poate astfel să îndeplinească două lucruri: reducerea poluării în oraș, dar și creșterea cererii pentru stații de încărcare și, implicit, creșterea numărului lor.