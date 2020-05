Festivalul global de film de pe YouTube începe vineri: ce se întâmplă la ”We Are One”

Majoritatea festivalurilor de film importante din acest an au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. În acest context, alternativa constă într-un festival pe YouTube intitulat We Are One.

Inițial, a fost anulat Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Sub semnul întrebării sunt și festivalurile de la Veneția și Toronto, care ar fi trebuit să aibă loc în luna septembrie a acestui an. Dincolo de veștile proaste din domeniul cinematografiei, cinefilii au parte și de o veste bună. Începând de vineri, din confortul căminului, fiecare dintre noi va putea participa la un festival de film, gratuit pe YouTube.

Festivalul ”We Are One: A Global Film Festival”, care se va desfăşura timp de zece zile începând de vineri pe platforma YouTube, va include filme noi, dar şi producţii clasice, discuţii cu regizori, muzică şi reprezentaţii de comedie selectate de specialişti din echipa a 21 de festivaluri printre care cele de la Berlin, Cannes, Veneţia, Toronto şi New York. S-ar putea să vedem și câteva premiere importante, deși întregul program al evenimentului nu este cunoscut încă.

”We Are One” va transmite în online peste 100 de filme din 35 de ţări. Programul include premiera mondială a documentarului ”Iron Hammer”, despre fosta jucătoare de volei chineză, deţinătoare a titlului olimpic ”Jenny” Lang Ping, discuţii cu regizorii Bong Joon Ho (”Parasite”) şi Guillermo del Toro (The Shape of Water, Pan`s Labyrinth), precum şi un eveniment care marchează cea de-a 20 reuniunea aniversară a distribuţiei peliculei ”Almost Famous” (2000, Cameron Crowe).

”Veţi avea posibilitatea de a urmări premiera unui film, iar în timpul premierei, cineaştii vor apărea şi vor face câte o prezentare. După vizionare, vor fi discuţii”, a spus Jane Rosenthal, organizatoarea acestui eveniment global. În contextul în care acest tip de eveniment este o premieră globală, organizatorii nu vor doar să celebreze arta cinematografiei, ci să se adreseze și celor care nu au mai participat niciodată la un festival de film.

Nu te va costa nimic să participi la festivalul We Are One de pe canapea, dar privitorii sunt rugați să doneze Fondului de solidaritate anti-COVID-19 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).