Facebook testează cea mai radicală schimbare: aplicația de mobil nu va mai fi la fel

De aproximativ un an, Facebook a introdus o serie de schimbări importante în aplicațiile sale de mobil și în interfața web. Cea mai recentă modificare vizează interfața Facebook din aplicația de smartphone, utilizată de miliarde de oameni.

În luna martie a acestui an, Facebook a introdus modul întunecat într-o nouă interfață a rețelei sociale pentru desktop. Acum, au apărut mai multe rapoarte online legate de o schimbare similară în aplicațiile de mobil. După câteva postări pe Twitter pe marginea subiectului, cei de la SocialMediaToday au atras atenția asupra câtorva particularități interesante din schimbarea iminentă.

Momentan, modificarea din imaginile de mai jos nu pare să fie disponibilă pentru foarte mulți utilizatorii, dar este clar că gigantul american a început propagarea noii interfețe, iar asta este cel mai important. Din câte se pare, poți grăbit tranziția la Dark Mode pe Facebook prin instalarea versiunii beta de iOS 14, dar este puțin probabil ca un număr mare de utilizatori să facă asta doar pentru rețeaua de socializare.

Având în vedere precedentele create în trecut, ar trebui să nu dureze mai mult de câteva săptămâni până când vom putea să folosim cu toții Facebook în modul întunecat. În definitiv, aplicația de mobil a companiei conduse de Mark Zuckerberg este ultima pe lista programelor populare fără Dark Mode.

Ca referință, poți deja să folosești Instagram, Messenger sau WhatsApp cu o cromatică închisă la culoare, pentru a-ți obosi mai puțin ochii, mai ales seara. Nu este încă foarte clar de ce aplicația Facebook a fost ultima pe listă, dar probabil că decizia a avut legătură cu numărul de utilizatori. Fiind cea mai populară dintre toate, inginerii companiei americane au vrut să se asigure că nu o dau în bară.

La ora actuală, prin intermediul celor patru aplicații importante din portofoliu, Facebook, Messenger, WhatsApp și Instagram, compania americană se bucură de 3 miliarde de utilizatori doar în aplicații de mobil. Este foarte important să nu-i alieneze în niciun fel.

Facebook appears to be rolling out Dark Mode… https://t.co/qSfDa8d51e

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020