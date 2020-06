Facebook, pedepsită de marile companii: lista celor care și-au retras reclamele de pe platformă 

Facebook este recunoscută pentru faptul că nu face, nici pe departe, suficient pentru a limita dezinformările și discursul urii de pe platformă. Acum, o listă lungă de companii au decis s-o „pedepsească” și să nu mai investească în reclame pe această platformă.

Mai multe companii au luat hotărârea să nu mai afișeze reclame pe rețeaua socială din cauza lipsei de măsuri cu privire la înlăturarea postărilor care promovează discursul urii, care incită la violență și cele care răspândesc dezinformări.

Companiile menționează drept unul dintre motive și atitudinea mult prea îngăduitoare cu privire la postările recente ale lui Donald Trump. În iunie, Mark Zuckerberg a refuzat să ia măsuri în urma postării care incita la violență a președintelui SUA, în legătură cu protestele care s-au născut în State din cauza morții lui George Floyd. Companiile s-au unit sub hashtag-ul #StopHateForProfit.

Marile companii care renunță la reclamele de pe Facebook

1. Coca-Cola

Compania a anunțat că va opri toate anunțurile plătite pe toate platformele sociale, la nivel global, timp de cel puțin 30 de zile. James Quincey, directorul executiv, a declarat că va folosi timpul pentru reevaluarea standardelor și politicilor sale de publicitate și îi va anunța pe partenerii săi de socializare că așteaptă din partea lor o mai mare responsabilitate, acțiune și transparență.

2. Verizon

Verizon spune că își va întrerupe publicitatea până când Facebook poate crea o soluție acceptabilă care să „o facă confortabilă” și să fie în concordanță cu ceea ce am făcut deja cu YouTube și alți parteneri.

3. Unilever

Compania este unul dintre cei mai mari agenți de publicitate din lume. A anunțat că va înceta să mai afișeze reclame pe Facebook, Instagram și Twitter în Statele Unite, cel puțin pentru restul anului 2020, citând o „perioadă electorală polarizată”.

4. Honda America

Producătorul auto a anunțat că va înceta să publice reclame pe Facebook și Instagram în luna iulie, menționând că alege să fie unită cu restul oamenilor, în lupta împotriva urii și rasismului.

5. Mozilla

Deși compania nu a afișat de ani buni reclame pe platforma lui Zuckerberg, a anunțat recent că susține și ea mișcarea. „Suntem mândri să ne aflăm în rândul familiei de companii și grupuri ale societății civile care fac apel la @Facebook să întreprindă acțiuni puternice pentru a limita conținutul plin de ură și divizibil pe platformele lor”, a spus compania.

6. Starbucks

Starbucks a anunțat că va pune pe pauză reclamele de pe toate rețelele sociale. Într-o declarație, menționează că atât liderii companiilor, cât și factorii de decizie politică ar trebui să se implice pentru a face cu adevărat o schimbare.

7. The North Face

Compania și-a anunțat participarea la mișcarea #StopHateForProfit prin distribuirea unei postări a organizației pentru drepturi civile National Association for the Advancement of Colored People în care scria următoarele: „Este clar că Facebook și CEO-ul său, Mark Zuckerberg, nu mai sunt pur și simplu neglijenți, ci, de fapt, complici ai răspândirii dezinformării, în ciuda prejudiciului ireversibil adus democrației noastre”.

8. Beam Suntory



Compania care deține brandurile Jim Beam și Makers’s Mark a anunțat că va renunța la reclamele de pe această platformă, dar și de pe Instagram, din Statele Unite, cel puțin pentru restul lunii iulie.

9. Magnolia Pictures

Studioul de la Hollywood care face documentare și filme independente a anunțat el că va pune pe pauză toate reclamele, cel puțin până la finalul lui iulie, spunând că sunt în căutarea unor schimbări semnificative din parte companiei lui Zuckerberg.

10. Upwork

Platforma globală de freelancing a anunțat și ea că „pune pe pauză ura” și va opri temporar toate reclamele plătite de pe Facebook.

Alte companii care s-au alăturat mișcării sunt: Ben & Jerry’s, REI, Patagonia, Arc’teryx, Eddie Bauer, Rakuten Viber, Dashlane, Eileen Fisher, Birchbox, Lululemon, Levi Strauss & Co., Dockers, JanSport, Diageo, dar și altele.